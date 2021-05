La menta è un’erba aromatica incredibilmente saporita e dalla fragranza sensazionale, chi può resistergli?

Coltivarla a casa non è molto difficile, ha solo bisogno, come tutte le altre erbe aromatiche, di ricevere le giuste cure e attenzioni.

Molti invece, non hanno la possibilità di averla in casa, e dopo averla presa dal negoziante spesso non sanno come mantenerla fresca a lungo.

In questo articolo sveleremo che in pochi sanno che per conservare la menta a lungo basta solo utilizzare questo geniale trucchetto

Procedura

Nel caso avessimo un abbondante mazzo di menta, dovremo solo procurarci un barattolo e della pellicola trasparente.

Successivamente riempiamo il contenitore d’acqua finché i gambi inferiori della menta risulteranno del tutto immersi.

Le foglie della menta, quindi, dovranno essere del tutto coperte dalla nostra pellicola, mettiamo poi il contenitore in frigo.

Dovremo ricordarci di cambiare l’acqua ogni due giorni circa, in questo modo potrà rimanere fresca per circa quindici giorni.

Se invece non abbiamo molti rametti a disposizione, prendiamo della carta da cucina e un contenitore in plastica.

Sarà sufficiente bagnare leggermente la carta, avvolgerla intorno alle nostre foglie e riporle nel contenitore e in frigorifero, potremo così gustarle per alcuni giorni.

Dopo aver svelato che per conservare la menta a lungo basta solo utilizzare un geniale trucchetto, ovvero un barattolo e la pellicola trasparente, vediamo ora altre alternative.

Conservazioni alternative

Eventualmente, possiamo anche scegliere di congelarle in freezer, preparando dei gustosi cubetti di ghiaccio aromatizzato.

Basterà immergere le foglie fresche di menta nell’acqua dei contenitori per il ghiaccio e congelare il preparato.

Altrimenti, basterà lavare e asciugare molto attentamente i rametti della nostra menta e riporli in freezer usando solo i sacchetti per il frigo.

Se abbiamo molto tempo a disposizione, potremo anche provare ad essiccare la nostra piantina, ottima versione per infusi e ricette di pesce.

Dovremo lavare ed asciugare attentamente le foglie fresche di menta, porle su un vassoio coperto di carta da cucina e coprirle con la stessa.

Facciamola essiccare per una settimana e conserviamola in un barattolo di vetro con chiusura ermetica.