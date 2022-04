Il riciclo creativo è un’arte che va ammirata, provata e messa in pratica. Stiamo parlando, infatti, di un modo per risparmiare, trovare ispirazione e creare oggetti nuovi e inediti che possano essere funzionali nel nostro appartamento. Per questo motivo, quindi, bisogna cercare nuovi spunti da mettere in atto, così da poter realizzare creazioni interessanti ed efficienti. E se l’ispirazione scarseggia, non dobbiamo preoccuparci. Ci sono, infatti, tantissimi consigli che possiamo seguire e che certamente ci aiuteranno a capire come approcciarci nel modo giusto a quest’arte così interessante e affascinante.

Riciclo creativo, in casa possiamo davvero trasformare gli oggetti più impensabili per trasformarli in inedite creazioni a cui forse non avevamo mai pensato

Il riciclo creativo in casa può essere applicato a una serie molteplice di oggetti, che forse non avevamo mai visto sotto questo punto di vista. Infatti, quest’arte può davvero spaziare tra tantissimi elementi, aiutandoci a dar vita a creazioni originali e interessanti. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo spiegato come trasformare quelle vecchie cravatte che abbiamo nel cassetto e che non mettiamo più. In questo modo, invece di gettarle via come siamo soliti fare, le trasformeremo in elementi inediti e fuori dal comune. O ancora, in un altro articolo, avevamo spiegato come applicare il riciclo creativo in cucina. E, in particolar modo, avevamo visto un modo super interessante di non buttare via quella Coca Cola avanzata che ormai non possiamo più bere.

I nostri posaceneri rotti non finiranno più nella spazzatura ma questa volta li riutilizzeremo in un modo geniale che sarà utilissimo in casa

Non è però finita qui. Le idee, infatti, sono sempre all’ordine del giorno e possiamo usufruirne come meglio crediamo. Oggi, quindi, vedremo come riciclare un altro oggetto presente nelle case di moltissimi di noi. Stiamo parlando del posacenere. Questi elementi, oltre a essere più che comuni, sono spesso anche colorati e decorati. Ma non è raro che si rompano, a causa della loro delicatezza. In questo caso, però, non gettiamoli via, ma conserviamoli fino ad aver raggiunto un numero ragionevole. Quando avremo 3 o 4 posaceneri rotti, potremo realizzare con questi ultimi un mosaico affascinante e creativo da mettere su una parete vuota della nostra casa.

Ovviamente, se non siamo degli esperti, portiamo i posaceneri nelle sedi apposite, così da farli lavorare e unire nel mosaico che troviamo più adatto al nostro arredamento. Sarà una creazione unica e indimenticabile, che renderà i nostri muri bellissimi. Dunque, sappiamo per certo che i nostri posaceneri rotti non finiranno più nella pattumiera, dato il risultato che potremmo ottenere.

