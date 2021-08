La salute è fondamentale per una vita bella e duratura. Cerchiamo di prenderci cura di noi stessi anche se a volte ci viene naturale sgarrare.

Le abitudini giocano un importante ruolo nella nostra vita. E spesso la nostra salute dipende molto da loro.

Abbiamo letto da poco che “il diabete arriva anche per questa cattiva abitudine molto comune”. E abbiamo fatto il possibile per migliorarci.

Grazie ad un precedente articolo sappiamo che “la glicemia potrebbe essere ridotta facilmente con questo frutto squisito”. E ci siamo impegnati a mangiarlo con regolarità.

Ma come fare a sapere se possiamo correre il rischio di avere il diabete?

Niente panico, affronteremo anche questa volta un discorso molto delicato ma che non deve impaurirci troppo.

Brutte notizie per molti di noi perché potremmo essere a rischio diabete senza saperlo

Con l’avanzare del tempo il nostro corpo cresce e si modifica. E con lui la nostra salute.

Cerchiamo in tutti i modi di seguire un’alimentazione sana e variegata. Ma a tutti capita di sgarrare ogni tanto.

Sappiamo che “per abbassare la glicemia basta 1 solo trucco che in pochi conoscono”. E cerchiamo anche di fare sport con regolarità.

Ma ci sono brutte notizie per molti di noi perché potremmo essere a rischio diabete senza saperlo.

Infatti, secondo questo recente studio, ci sono persone che possono soffrire più facilmente di questa patologia.

Stiamo parlando delle donne che soffrono di ovaio policistico, degli adulti che non tollerano i carboidrati o di quelli che hanno dei valori glicemici alterati anche a digiuno. E di molte di quelle persone che hanno in famiglia un malato di diabete. Soprattutto se si parla di genitori o fratelli.

L’importanza della prevenzione

Non spaventiamoci se ci ritroviamo in uno di questi casi indicati. Potrebbe essere un’ottima occasione per prendere coraggio e fare i controlli del caso.

Anche per il diabete, è fondamentale la prevenzione. Con i classici esami di routine potremo tenere sotto controllo la nostra situazione personale e, eventualmente, intervenire al meglio.

Consultiamoci sempre con il nostro medico di fiducia. Lui saprà indirizzarci al meglio e potremo vivere sereni.