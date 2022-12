Come capire se il gatto ha mangiato la Stella di Natale dai sintomi e come intervenire subito

La Stella di Natale è molto pericolosa per cani e gatti. Se abbiamo un gatto in casa, in particolare, alcuni sintomi potrebbero farci capire che ha ingerito una parte della pianta. Ecco da cosa lo si può capire e come agire immediatamente

I gatti sono molto indipendenti ma a volte sono anche un po’ ribelli. Per questo motivo di notte possono andare in posti che vengono loro vietati di giorno oppure potrebbero intestardirsi sul fare qualcosa per farci un dispetto.

A differenza dei cani, i gatti sono maggiormente in grado di capire se qualcosa è nocivo per loro. Tuttavia, questa loro capacità a volte potrebbe non essere sufficiente per tenerli al sicuro. Come capire se il gatto ha mangiato la Stella di Natale, ad esempio?

Ci sono alcune piante, molto diffuse nel periodo natalizio, che sono altamente tossiche per i nostri piccoli amici e bisogna assolutamente tenerle alla larga. Se tutti gli accorgimenti non sono bastati, ci sono alcuni sintomi che possono farci capire cosa è successo.

Come capire se il gatto ha mangiato la Stella di Natale: tutti i campanelli d’allarme

È vero che potremmo trovare, al ritorno delle nostre vacanze magari, o semplicemente dopo una passeggiata, la Stella di Natale con qualche graffio e pezzo mancante. Questo non significa che il nostro felino l’abbia mangiata.

Tuttavia, meglio osservarlo molto da vicino e vedere se i sintomi da avvelenamento sono presenti. Questi sono:

pupille dilatate ;

; salivazione eccessiva ;

; starnuti e tosse ;

; confusione ;

; tremori ;

; difficoltà respiratoria ;

; diarrea ;

; vomito ;

; svenimento.

Spesso, il gatto si rende conto di essere davanti a qualcosa di pericoloso appena lo assaggia. Quindi, nella maggior parte dei casi i sintomi potrebbero essere lievi e facilmente risolvibili. Tuttavia, grandi quantità di Stella di Natale potrebbero portare anche alla morte.

Altre piante pericolose

Meglio tenere lontano il gatto non solo dalla pianta caratteristica del Natale con le sue brattee rosse, ma anche da altri tipi. Infatti, sono nocive anche il cactus di Natale, l’amaryllis, l’abete (spesso usato per fare l’albero di Natale in casa), il vischio.

Ma attenzione anche alla rosa di Natale e all’agrifoglio. Se ci pensiamo bene sono tutte piante molto diffuse e molto presenti da Natale a Capodanno nelle case e nei giardini. Alcune di queste possono irritare pericolosamente bocca e gola dell’animale.

Il miglior modo di agire

Nel caso in cui un gatto presenti alcuni dei sintomi descritti in precedenza nell’articolo, bisogna chiamare subito il veterinario e fare un controllo.

Nel frattempo, sarebbe utile non somministrare nulla, ma fargli prendere aria, farlo bere o farlo vomitare. È l’unico modo di assicurarsi di espellere quanto ingerito. Ma non sempre può essere possibile, visto che un gatto può anche svenire. Ma, in tutti i casi, bisogna chiamare subito il professionista per farlo intervenire il prima possibile per risolvere la situazione.