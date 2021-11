Per curiosità o perché ci credono davvero, sono in tante le persone che leggono l’oroscopo. In meno sanno, però, che oltre a quello della tradizione occidentale ne esistono altri. Più volte abbiamo trattato sulle nostre pagine l’oroscopo cinese.

Prevede dodici segni zodiacali dai nomi e dalle caratteristiche diverse rispetto a quelli occidentali. In quest’ultima tradizione vengono assegnati a seconda del mese solare di nascita. Nell’oroscopo cinese si tiene conto dell’anno lunare di nascita di ciascuno. Gli anni lunari non corrispondono agli anni solari, siccome hanno una data di inizio diversa. Ad esempio, il 2022 del calendario lunare comincerà non il 1 gennaio ma il 1 febbraio, in concomitanza con il Capodanno lunare o cosiddetto cinese.

Per sapere come calcolare nello specifico il proprio segno zodiacale cinese di appartenenza, si consiglia di consultare questa breve guida.

Per chi ci crede, le stelle sono in grado di influenzare la vita di ogni individuo e di recargli fortune o sfortune. Ecco quale sarà il segno zodiacale più sfortunato del 2022 secondo l’oroscopo cinese e come allontanare la malasorte secondo la tradizione.

L’anno del proprio segno di appartenenza è sempre il più sfortunato

Per lo zodiaco cinese, il 2022 sarà l’anno della Tigre. Dunque, chiunque nascerà durante quell’anno lunare apparterrà a questo segno. Chi è del segno della Tigre, però, dovrà fare molta attenzione durante l’anno che verrà.

Il Ben Ming Nian, l’anno del proprio segno, è un anno molto sfortunato secondo l’oroscopo cinese. Le Tigri dovrebbero evitare di fare grandi investimenti, di cominciare nuove attività lavorative, di viaggiare, sposarsi, cambiare casa o fare viaggi molto lunghi. Ecco quale sarà il segno zodiacale più sfortunato del 2022 secondo l’oroscopo cinese e come allontanare la malasorte secondo la tradizione.

Come scacciare la sfortuna?

La tradizione consiglia di indossare vestiti, accessori o intimo rosso rigorosamente regalato da parenti o amici fidati per scacciare la malasorte. In alternativa, si può ricorrere a degli accessori in pietra di giada, a cui si attribuisce lo stesso potere.

Chi appartiene al segno della Tigre?



Tutti coloro che sono nati in uno di questi periodi di tempo:

26 gennaio 1914 – 13 febbraio 1915;

13 febbraio 1926 – 1º febbraio 1927;

31 gennaio 1938 – 18 febbraio 1939;

17 febbraio 1950 – 5 febbraio 1951;

5 febbraio 1962 – 24 gennaio 1963;

23 gennaio 1974 – 10 febbraio 1975;

9 gennaio 1986 – 28 gennaio 1987;

28 gennaio 1998 – 15 febbraio 1999;

14 febbraio 2010 – 2 febbraio 2011.

C’è un anno di ciascun segno precisamente ogni dodici anni. Il 2022 sarà l’anno della Tigre, che si ripeterà nel 2034.