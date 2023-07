Il settore del lusso è stato interessato dalla notizia dell’acquisto del 30% della maison Valentino da parte di Kering con opzione di acquistare il 100% entro il 2028. I movimenti nel settore lusso hanno messo le ali a Moncler e Salvatore Ferragamo che hanno portato a casa rialzi come non si vedevano da mesi. Questa euforia, però, non deve essere controproducente e gli investitori non devono lasciarsi travolgere da scenari fino troppo ottimisti. Come vedremo, infatti, gli scenari più probabili sono ancora improntati alla prudenza.

I movimenti nel settore lusso hanno messo le ali a Moncler che non saliva così forte da oltre 3 anni

Il titolo Moncler (MIL:MONC) ha chiuso la seduta del 29 luglio in rialzo del 6,77% rispetto alla seduta precedente a quota 65,92 €.

Era da oltre 3 anni che non si registrava un rialzo così importante su questo titolo azionario. Eppure, nonostante la seduta entusiasmante, non possiamo ancora dire che la tendenza di medio periodo sia virata al rialzo. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono ancora sotto la storica resistenza in area 66,56 € che in passato più volte ne aveva frenato la crescita. Solo se questa resistenza dovesse cedere, allora le quotazioni potrebbero scattare al rialzo secondo lo scenario mostrato in figura.

In caso contrario un ritracciamento potrebbe essere molto probabile.

Inversione in arrivo sul titolo Salvatore Ferragamo? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Salvatore Ferragamo (MIL:SFER) ha chiuso la seduta del 29 luglio in ribasso dell’1,25% rispetto alla seduta precedente a quota 65,92 €.

Da inizio anno questo titolo è quello che ha fatto peggio da inizio anno con una performance negativa di oltre il 10%. Questo rialzo, quindi, non deve ingannare. Per avere la prova che si tratti di qualcosa di duraturo e non del semplice rimbalzo del gatto morto bisognerà attendere una chiusura giornaliera superiore a 15,06 €.

Articoli che potrebbero essere di interesse

Lasagne estive come non le hai mai preparate: la ricetta di Simone Rugiati è veloce ed irresistibile, da favola

Perché comprare casa su questa spiaggia dorata anche con 60.000 euro potrebbe rivelarsi un grande affare