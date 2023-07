Perché si dice Rosso Valentino e cosa rappresenta questo colore per la moda e per il marchio

Valentino Clemente Ludovico Garavani, classe 1932, è conosciuto semplicemente come Valentino, il suo marchio è simbolo di eleganza e lusso e i suoi colori hanno tanti significati. Scopriamone i segreti per apprezzare ancora di più il Made in Italy ai livelli più elevati.

Nato a Voghera, lo stilista Valentino ha conquistato le passarelle più importanti, vestito uomini d’affari e star, è entrato di diritto nell’Olimpo della moda mondiale. Il marchio è specializzato nella realizzazione di accessori di moda e nello sviluppo di concept in grado di stravolgere lo stile con il passare del tempo. Borse, calzature, pelletteria e cinture, oltre agli abiti naturalmente, per un marchio che non conosce limiti. Neanche quelli dei colori.

Si chiama Rosso Valentino e il colore è un vero portafortuna per lo stilista. Ancora studente Valentino si trovava al Teatro dell’Opera di Barcellona e il suo sguardo cadde su una signora che indossava un abito di velluto rosso. Ho subito pensato che una donna vestita di rosso è meravigliosa, ha affermato lo stilista in diverse interviste. E il colore è diventato un simbolo distintivo della Maison.

Star mondiali e reali

Perché si dice Rosso Valentino? Come per il blu di Armani così il rosso per Valentino è un colore da collegare all’infanzia. Case, fiori, oggetti, dettagli, tutto è legato a questo colore simbolo di energia, prestigio e smalto. La passione, l’amore, la follia, i sentimenti più forti, sono sempre tinti di rosso così nella vita e anche nella moda. Il rosso sta bene a tutte le donne, emoziona e quando lo si vede in passarella il pubblico va subito in delirio.

Il Rosso Valentino è diverso dagli altri. Tonalità tra il carminio, il porpora e il cadmio. È un colore acceso che da oltre 50 anni è entrato nella testa degli italiani e non solo. Grazie all’eleganza e alla forza delle sfumature, le creature di Valentino sono finite indosso ad attrici, reali e icone di ogni tempo. Anne Hathaway, Monica Bellucci, Jackie Kennedy, Maddalena di Svezia, la lista degli affezionati al mondo Valentino è lunghissima. Le grandi manifestazioni di stima e amicizia per i suoi 90 anni dimostrano l’importanza del lavoro svolto da questo stilista che non conosce confini.

Perché si dice Rosso Valentino, fascino senza età

Ma che differenza c’è tra Red Valentino e Valentino? Il mondo di Red Valentino è più onirico, ha la gioia della vita e del vivere, è immediato e diretto. Ma non più giovane. Il vestito rosso al Teatro dell’Opera era vestito da una signora di una certa età che comunque emanava fascino anche a distanza. Quindi si può dire che il Rosso Valentino non solo non ha confini ma non ha età. È una questione di stile, di personalità, di atteggiamento, di fascino.

Il marchio è nato nel 1957 e da allora ha conosciuto solo successi. Rosso Valentino è uno di questi, linea bon ton d’avanguardia, riprende concetti classici reinterpretati in chiave fantasiosa e fiabesca. Indossare uno di questi abiti significa entrare dentro la storia ma anche dentro al sogno, la spesa è giustificata dall’esperienza. Una volta provato uno di questi abiti, sarà impossibile cambiare e pensare di indossare qualcosa di diverso.

Lettura consigliata

Fai questo per continuare a prendere l’assegno unico altrimenti lo perdi insieme al reddito di cittadinanza