Il fico è tra gli alberi più diffusi nel Sud Italia e si ritiene sia stato tra le prime piante ad essere coltivate dall’uomo.

È in grado di fornire raccolti abbondanti dei sui frutti già a partire “dai primi anni di vita” e questo lo farà per molto tempo, in quanto è una pianta molto longeva.

La maturazione dei fichi avviene a fine estate e si consumano freschi, oppure secchi per averli a disposizione tutto l’inverno.

Il clima ideale del fico è il caldo e con poca umidità delle regioni mediterranee. Teme le lunghe gelate e l’esposizione ideale è quella soleggiata. Si adatta a qualsiasi tipo di terreno, tranne che a quello argilloso e umido. Le temperature al di sopra dei 45 gradi non sono tollerate infatti, il fico potrebbe arrestare la crescita vegetativa, con conseguente caduta del fogliame.

Pur essendo una pianta molto resistente, e che cresce facilmente in qualsiasi terreno potrebbe accadere a volte che i frutti del proprio fico non maturino e addirittura cadano.

I motivi per cui i fichi cadono dall’albero restando acerbi e come farli maturare velocemente

In condizioni normali i fichi maturano soltanto in due mesi ma, se ciò non avviene le ragioni potrebbero essere molteplici.

Ora andiamo a spiegare quali siano queste condizioni e. se ciò non si verifica, come permettere al frutto di maturare un po’ più velocemente.

Quali sono quindi, i motivi per cui i fichi cadono dall’albero quando non sono ancora maturi?

Il primo motivo potrebbe essere lo stress causato dalla mancanza d’acqua.

Se queste piante ricevono troppa poca acqua vanno in stress idrico, quindi “gettano” i loro frutti ancora acerbi, per garantirsi la sopravvivenza e quella dei loro semi.

Il secondo motivo è la mancanza di nutrienti.

Durante la fruttificazione, il fico ha bisogno di molti nutrienti per sostenere se stesso e i suoi frutti. Una mancanza di nutrienti comporta la non maturazione e la perdita dei frutti ancora acerbi.

Il terzo motivo è la presenza di parassiti.

Se un fico è malato, oppure attaccato da parassiti, per salvaguardare se stesso non può far maturare i propri frutti, che resteranno acerbi.

Come far maturare i fichi velocemente

Per far maturare velocemente i fichi dobbiamo assicurarci che alla pianta, non vengano a mancare le condizioni sopra descritte.

Controllare che la pianta riceva abbastanza acqua, specialmente quando fa molto caldo.

Fertilizzare regolarmente il terreno e controllare che non ci siano parassiti e malattie e, nel caso, provvedere al trattamento.

