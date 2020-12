È la prima cosa che fa il nostro telefono ma è un errore davvero madornale

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Sembra proprio qualcosa del tutto normale e che moltissimi fanno ma, invece, è un gesto non senza conseguenze. Abbandonare perciò questa abitudine non sarebbe del tutto sbagliato, anzi sarebbe molto salutare. È proprio la prima cosa che fa il nostro telefono ma è un errore davvero madornale.

Un’abitudine non salutare

Al mattino giunge il momento in cui bisogna alzarsi dal letto e il suono della sveglia ci invita a farlo. C’è chi approfitta di questo momento per prendere il cellulare in mano e cominciare a vedere qualche novità, sulle ultime notizie, dei nostri amici sui social, su come si presenta la giornata secondo il meteo.

Ancora assonnati vediamo che forse la giornata sarà piovosa, e pensiamo che sarebbe stato meglio qualche raggio di sole. Un compleanno di un amico potrebbe darci piacere, un fatto di cronaca, invece, del dispiacere e altro potrebbe farci preoccupare. Insomma, il solo fatto di aver preso in mano il telefono per spegnere la sveglia, automaticamente ci induce a consultare tutta una serie di notizie, curiosità, novità.

Un cervello in sovraccarico

Nel giro di pochi secondi, il nostro cervello è in piena elaborazione e i neuroni lavorano a tutta birra. Non è forse il modo migliore di cominciare la giornata, ma noi non ce ne accorgiamo subito. La sola conseguenza di questa attività apparentemente innocua, è di causare stress e stanchezza durante il giorno, quando, invece, avremmo bisogno proprio di tutte le nostre energie.

Nel corso della giornata il cervello è ben pronto a elaborare queste informazioni ma al risveglio del mattino proprio no. Inoltre, se le notizie che si leggono non sono buone queste influenzeranno negativamente sulla nostra salute, buttandoci giù.

A volte si pensa che riempirsi di informazioni, interagire sui social di continuo tenga il cervello in allenamento, anche per il lavoro e lo studio. E, invece, anche il cervello ha le sue batterie e più si scaricano, più questo lavora a rilento fino a spegnersi senza che ci sia verso di andare avanti. E questo in genere corrisponde alla fine della giornata.

La saggezza popolare, infatti, non consiglia mai di prendere decisioni a fine giornata ma di dormirci sopra e al mattino, a mente fresca rispondere nel modo giusto. Si dice, infatti, che “la notte porta consiglio” e non a caso. Attenzione, perciò, a utilizzare il telefono appena svegli.

Una sana abitudine

La cosa migliore sarebbe di non consultare il telefono prima di andare a dormire e al mattino. Prima di andare a dormire la luce blu del telefono inganna il nostro cervello facendogli credere che non è l’ora del sonno. La stanchezza c’è ma il cervello blocca il sonno, così che cominciano i disturbi dell’addormentarsi, che possono diventare anche gravi. Si vorrebbe dormire, ma non si riesce.

Conviene allora di prendere la buona abitudine di non usare il telefono al mattino e prima di andare a letto, a meno che non ci sia veramente qualcosa di urgente. Ecco perché è la prima cosa che fa il nostro telefono ma è un errore davvero madornale