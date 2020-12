Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tra le verdure che non possono mancare sulle nostre tavole nel periodo invernale c’è sicuramente il carciofo. Questa verdura è estremamente versatile, e si presta non soltanto a essere utilizzata in risotti, contorni e insalate, ma può anche essere trasformata in un ottimo sugo per la pasta. Il sugo di carciofi è semplicissimo da preparare, e ovviamente ricco di proprietà benefiche per la salute.

I carciofi, infatti, sono una fonte importante di fibre che sono essenziali per il corretto funzionamento dell’intestino. Contengono anche sostanze nutritive necessarie come sali minerali, ferro, e vitamina C. E naturalmente, sono buonissimi. Vediamo, quindi, come preparare in poche mosse una pasta con sugo di carciofi per un primo sfizioso pronto in pochi minuti.

Ingredienti per due persone

a) 200 gr di pasta corta;

b) due carciofi freschi;

c) salsa di pomodoro;

d) una cipolla piccola;

e) un ciuffo di prezzemolo o coriandolo;

f) mezzo bicchiere di vino bianco (facoltativo);

g) olio di oliva q.b.;

h) sale q.b.

Procedimento

Il procedimento per cucinare una pasta con sugo di carciofi per un primo sfizioso pronto in pochi minuti è molto semplice. Portiamo e ebollizione una pentola con abbondante acqua salata e cuociamo la pasta. Nel frattempo, puliamo i carciofi, eliminando le foglie più esterne e la parte più dura della base. Tagliamo i carciofi a fettine molto sottili e mettiamoli da parte (ecco il trucco per non farli annerire, e non macchiarci le mani).

Mettiamo a soffriggere in una padella ben oliata la cipolla tagliata a fettine sottili, e poi i carciofi. Mettiamo il coperchio e lasciamo cuocere per qualche minuto. Poi aggiungiamo se lo gradiamo, mezzo bicchiere di vino bianco. Quando il vino sarà quasi evaporato, aggiungiamo la salsa di pomodoro e del prezzemolo o coriandolo fresco affettato grossolanamente. Saliamo. Quando la pasta sarà cotta, scoliamola e gettiamola nella padella con il sugo, lasciamo insaporire un paio di minuti, e serviamo. Buon appetito!