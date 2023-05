Quanti minuti al giorno dobbiamo correre per dimagrire in vista della prova costume? Come perdere peso più velocemente

La prova costume incalza, considerando che siamo a maggio e che le settimane prima della partenza stanno diminuendo. Tanti si sono accorti di aver superato il loro peso forma e, quindi, cercano di correre ai ripari. Correre, non a caso, considerando che tanti si buttano sulla corsa sperando di vedere la bilancia premiarli.Quanti minuti al giorno dobbiamo correre per dimagrire in vista della prova costume? Ecco la risposta.

Sapete quale sia uno degli slogan in voga tra chi va abitualmente a correre? “Run for your life”, che significa, per chi non masticasse l’inglese, corri per la tua vita. Sul fatto che andare a farsi una corsetta faccia bene alla salute, la scienza è sostanzialmente d’accordo.

Anche se ognuno dovrebbe decidere in base al proprio stato di salute, soprattutto dopo aver fatto una opportuna visita agonistica. Che è sempre consigliata, indipendentemente dal fatto che si sia dei podisti una tantum o abituali. Fare un controllo preventivo, in un centro di medicina sportiva, ci permette di correre con più serenità, senza farci venire il patema di un problema fisico. Così come non improvvisare è un’altra delle regole che dovremmo tener presente per gustarci, al meglio, la nostra corsa.

Ecco quanto si dovrebbe farlo, ogni giorno, per avere risultati sulla bilancia

Si diceva del correre. Quanti minuti al giorno dobbiamo correre per dimagrire? È una delle domande che le persone si pongono in Internet. In realtà, per chi non è abituato a farlo, questo è un errore. Infatti, non si dovrebbe, soprattutto all’inizio, andare tutti i giorni a correre.

Altrimenti, il rischio di farsi male sarebbe davvero notevole. In realtà, esiste una tabella che dice chiaramente quando dovremmo fare in una settimana. Ideale anche per gente che è abituata a stare sul divano, ma che potrebbe arrivare a correre, in poco tempo, 30 minuti consecutivi.

Conta anche come lo facciamo

Quello, però, che la gente ignora è che non è sufficiente uscire a correre tanto per farlo. Tanto che una persona, in media, brucia 1 Kcal per ogni chilo di peso, per ogni chilometro percorso. Se cammini, invece, ne bruci la metà.

Stiamo parlando di medie, che possono variare da persona a persona. Chiaramente, ci sono esercizi, di corsa, che ti permettono di bruciare più rapidamente le calorie in eccesso. Ad esempio, il fartlek è un allenamento divertente che aiuta a dimagrire migliorando anche fiato e resistenza.

Quanti minuti al giorno dobbiamo correre per dimagrire? Ecco altri esercizi di corsa da fare per buttare giù peso

Un altro allenamento utile è questo. Dopo un opportuno riscaldamento, dovremmo correre, per circa 20 secondi, quasi al massimo della nostra velocità attuale. Alternandolo con una quarantina di secondi di corsa lentissima o, meglio ancora, di camminata. Dovremmo farlo per 15 volte, ricordandoci di correre gli sprint sempre alla stessa velocità.

Quando si acquisisce una certa resistenza, ad esempio, 8-10 chilometri di corsa, potremmo fare degli intervalli più prolungati. Calcoliamo a quale velocità massima riusciamo a correrne 5. Ad esempio, se facessimo 5 km in 25 minuti, vuol dire che corriamo 5’ al chilometro. A questo punto, proviamo a tenere questo ritmo per 5 minuti. Ai quali ne alterniamo 4-5’ di corsa blanda. E poi ripartiamo con altri 5km al ritmo migliore. Incrementando di uscita in uscita. Un modo divertente per buttare giù peso più velocemente.