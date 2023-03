I migliori film da vedere gratis on line? Ecco 3 titoli e dove trovarli

Chi è appassionato di film o serie tv ormai può beneficiare di una grande scelta. Le diverse piattaforme propongono cataloghi sempre più ampi e a volte c’è solo l’imbarazzo della scelta. Va detto che c’è una piattaforma gratuita che garantisce tante opzioni di visione.

Quale film vedere stasera? La domanda è di quelle che ricorre per chi sa di dover passare una serata in casa. In questi casi può essere utile andare a valutare un’opzione che è completamente gratuita. Ai diversi servizi che permettono di poter attingere ad un catalogo veramente ampio, se ne aggiunge dunque un’altro da tenere in considerazione.

Il riferimento è a RaiPlay. Al suo interno è possibile trovare una lunga serie di film in cui poter andare a ricercare quelli che si preferiscono. Li si può vedere, come per altre piattaforme, su smart tv, tablet e pc.

I migliori film da vedere gratis on line: 3 esempi diversi

Ipotizzando che il desiderio sia quello di andare a cercare un film che strappi qualche risata ci si può affidare ad Antonio Albanese e ad uno dei suoi grandi successi.

Su RaiPlay, infatti, si può trovare Qualunquemente. Il film è del 2011 e l’attore interpreta un personaggio esilarante: il famigerato Cetto La Qualunque. La storia segue le fasi della sua candidatura a sindaco. Il film è di quelli in cui fioccano i sorrisi grazie alla comicità che emana.

Un film d’azione

Qualora, invece, si voglia cambiare genere, sempre su Rai Play c’è Blood Father. Il film è del 2016, prodotto in Francia e ha come protagonista Mel Gibson. La storia è quella di un motociclista, con alle spalle problemi con la legge e la tossicodipendenza, chiamato a proteggere la figlia, finita nei guai.

Un film molto interessante

Molto interessante è, inoltre, il film Una giusta causa. La storia raccontata è quella di Ruth Bader Ginsburg. Nel 1954 era una delle pochissime donne nel corso di Laurea in Giurisprudenza ad Harvard. Considerata una delle icone del femminismo, divenne anche Giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti.

Questi tre titoli ovviamente sono esempi fra i quali potrebbero essere i migliori film da vedere gratis on line. Non sono gli unici, anche perché su RaiPlay se ne trovano molti altri degni di nota. E ognuno può avere un proprio parametro nella valutazione e nel gradimento di un contenuto di cui va a fruire.

RaiPlay, resta sicuramente un servizio da considerare e che si aggiunge alle altre piattaforme in cui cercare film, serie tv e documentari.