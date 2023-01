Inverno rigido e cronaca di una stangata annunciata per la bolletta gas, dati aggiornati e cosa fare

Purtroppo, in linea con le attese, sono arrivate brutte notizie. Per i clienti domestici del gas che sono ancora nel mercato tutelato. Ecco infatti cosa ha reso noto l’ARERA. Che è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. E che ha fornito pure i dati sui rincari 2022 per le bollette. Cosa c’è da sapere. E come ridurre i costi di luce e gas in questo periodo invernale.

Resta altamente volatile, con pressioni al rialzo, il mercato del gas per le utenze domestiche delle famiglie che sono residenti in Italia. Ed in particolare per chi è ancora nel mercato tutelato. Nel fornire l’aggiornamento posticipato mensile, infatti, l’ARERA il 3 gennaio del 2023 ha reso noto che i prezzi del gas, per il mese di dicembre del 2022, registrano un aumento del 23,30%.

Un corposo rialzo a due cifre che, ha altresì reso noto l’Autorità, è stato condizionato dalle quotazioni elevate del prezzo della materia prima. Quelle rilevate all’inizio dello scorso mese di dicembre del 2022. Ed il tutto fermo restando che, utilizzando il vecchio metodo di rilevazione, i rincari del prezzo del gas per le famiglie sul mercato tutelato sarebbero stati decisamente più alti.

Inverno rigido e cronaca di una stangata annunciata per il gas. L’annuncio ARERA

E comunque anno su anno l’aumento dei prezzi del gas resta allarmante. Visto che, considerando il periodo da gennaio a dicembre del 2022, i prezzi del gas per una famiglia tipo sono aumentati del 64,8%. Rispetto allo stesso periodo del 2021. Che fanno una spesa annua di circa 1.866 euro. Avendo fissato in 1.400 metri cubi annui i consumi medi di gas di una famiglia tipo che è residente nel nostro Paese.

Come abbattere sensibilmente il costo per consumi tra le mura domestiche

Ed allora, tra inverno rigido e cronaca di una stangata annunciata, che fare? Per fortuna le famiglie a basso reddito proprio dal 2023 possono beneficiare dei Bonus social luce e gas con l’ISEE allargato. Ovverosia con il limite da rispettare ai fini ISEE che in questo momento è salito a ben 15.000 euro. Rispetto ai 12.000 euro del 2022.

Con tutte le informazioni su come ottenere i Bonus sulle bollette di luce e gas che sono reperibili, tra l’altro, proprio online dal portale dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Con i Bonus sociali, e con azioni e scelte di efficienza energetica all’interno della propria abitazione, il costo relativo ai consumi di luce e gas si può abbattere davvero sensibilmente.

L’innalzamento del limite ISEE a 15.000 euro, per l’accesso ai Bonus sociali per la luce e per il gas, rientra tra le misure di contrasto al caro energia varate dal Governo italiano di centrodestra che è guidato dalla premier e leader di Fdi Giorgia Meloni. La platea dei potenziali beneficiari dei Bonus sociali è ora decisamente più ampia. Se si considera che, invece, nel 2021 il limite ISEE da non superare era stato fissato a 8.265 euro. Quindi, il limite ISEE corrente da rispettare è quasi doppio.