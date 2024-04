4 monete da 2 euro che sono ricercatissime e valgono oro

Sai che esistono delle monete molto rare e ricercatissime dai collezionisti? Questi ultimi sono disposti a pagare cifre molto elevate anche per una sola moneta. L’importante è che abbia avuto una tiratura limitata o che, per una qualsiasi ragione, sia ormai quasi introvabile. Ad esempio, potrebbe essere frutto di un errore di tipografia, che l’ha resa un pezzo unico. Inoltre, una moneta da rivendere deve anche essere fior di conio, quindi non deve mai essere stata utilizzata. Esistono sia banconote che monete rarissime, come alcune 5 euro che hanno un enorme valore per i collezionisti. Oggi tratteremo alcune delle più rare monete da 2 euro in circolazione. È piuttosto difficile che qualcuno sia in possesso di questi esemplari e ancora di più che siano fior di conio, tuttavia vale la pena accertarsene. Infatti, in quel caso sarebbe possibile farle valutare da un esperto e poi rivenderle ai collezionisti.

4 monete da 2 euro che sono ricercatissime: Città del Vaticano 2005

Si tratta di una delle monete da 2 euro più rare in assoluto ed è stata emessa nel 2005 in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù di Colonia. Ne esistono in circolazione 100.000 esemplari e pertanto il valore di una singola moneta è di circa 300 euro. Insomma, una manciata di queste monete vale quanto un piccolo tesoro.

Ricordiamo, ovviamente, che quest’ultima deve essere in uno stato di conservazione eccellente.

San Marino 2004

Ecco un’altra moneta commemorativa di grande valore. È stata emessa a San Marino nel 2004 e raffigura il numismatico italiano Bartolomeo Borghesi. Il suo valore si aggira tra i 100 e i 300 euro e può variare anche a seconda dello stato di conservazione della moneta.

Francia 2019

Queste monete raffigurano due personaggi del mondo del fumetto che sono noti ai più: Asterix e Obelix. Sono pezzi decisamente rari e il cui valore può aggirarsi tra i 40 e i 100 euro, leggermente minore rispetto a quello di quelle che abbiamo già citato. Vediamo adesso l’ultima delle 4 monete da 2 euro che sono ricercatissime dai collezionisti.

Slovenia 2007

Anche in questo caso parliamo di una moneta commemorativa, dal valore di circa 50 euro. In questo caso, l’evento celebrato è il 50° anniversario del Trattato di Roma, che sancì la dissoluzione e la suddivisione dello Stato libero di Fiume.

Lettura consigliata

3 temi di investimento che saranno molto rilevanti nei prossimi mesi