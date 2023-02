Ogni tanto sui mercati si aggirano leggende su questo o quel metodo innovativo che proietta un evento dal nulla e che potrebbe scatenare dei movimenti straordinari. I nostri algoritmi che studiano le serie storiche dal 1898 ci fanno dire che questo sia possibile, ma a determinate condizioni. Esse sono il tempo e il prezzo. Ci sono date che quasi con puntualità hanno portato o fatto iniziare forti rialzi o forti ribassi. Ad esempio il 6 gennaio, oppure il 9 marzo o il 5 ottobre. Altre invece, sono dinamiche, si possono spostare nel tempo e quadrarsi con il prezzo in determinati momenti. Wall Street sta per crollare? Vediamo se e come potrebbe essere possibile.

Il contesto macroeconomico

Nonostante il forte rialzo dei tassi di interesse degli ultimi mesi, questi non sembrano aver dato impulsi negativi alla crescita economica. Anzi, inflazione, tassi e crescita sembrano oramai in equilibrio, con la prima che potrebbe rientrare nei ranghi o vicino, nei prossimi mesi. Frattanto l’economia dovrebbe evitare la recessione, e dare spazio a un atterraggio morbido.

Wall Street sta per crollare?

La seduta di contrattazione del 10 febbraio si è chiusa contrastata a Wall Street e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.869,27

Nasdaq C.

11.718,12

S&P 500

4.090,46.

Per il momento nonostante la debolezza degli ultimi giorni, il segnale non è ribasista in ottica multidays, e quindi ogni giorno potrebbe essere ideale per ripartire al rialzo.

Cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni? I nostri algortmi evidenziano e calcolano due date: la prima il 17 febbraio che è mensile, e la seconda il 6 marzo che è annuale. Cosa accadrà in queste date?

Per il momento è difficile preventivare le dinamiche di breve, perchè come spiegato nei paragrafi precedenti la tendenza non è ben definita.

Potrebbe ancora accadere di tutto: sia di ritornare subito al rialzo, che continuare al ribasso fino al 17 febbraio e poi 6 marzo.

