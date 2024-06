Torniamo a scrivere di conduttori televisivi e stavolta ci concentriamo su uno dei più pagati e apprezzati in assoluto e cioè Paolo Bonolis, che ha presentato programmi di grandissimo successo di pubblico e critica. Un esempio? Avanti un altro, dal format incredibilmente vincente che gli ha permesso presto di affermarsi come uno dei giochi a quiz più seguiti della nostra televisione e non soltanto. Ricordiamo Bonolis anche per aver condotto veri e propri cult come “Ciao Darwin” e “Chi ha incastrato Peter Pan”. Insomma, sicuramente nella sua lunghissima carriera ha anche dimostrato di essere molto duttile e capace di adattarsi ai più diversi contesti televisivi, un vero e proprio camaleonte. Proprio per tutte le ragioni che abbiamo citato, in tanti si chiedono a quanto ammonti il suo stipendio, immaginando forse che egli figuri tra i personaggi televisivi con un cachet più elevato. Ebbene, scopriamolo.

Quanto guadagna Paolo Bonolis grazie ai suoi programmi televisivi?

Proviamo dunque a rispondere a questa domanda, tenendo sempre in conto che non ci sono dati ufficiali in merito. Come trapelato da indiscrezioni, Paolo Bonolis guadagnerebbe circa 10 milioni di euro l’anno grazie ai suoi programmi.

Lo stesso stipendio percepito da altri presentatori di grande successo, come Maria De Filippi e Gerry Scotti, che hanno a loro volta saputo rinnovarsi anno dopo anno, dimostrando grande capacità di adattamento e di restare sulla cresta dell’onda.

E quanto viene pagato per ogni puntata di “Avanti un altro”?

Precedentemente abbiamo citato una delle sue trasmissioni di maggiore successo negli ultimi anni. Il programma Avanti un Altro è infatti presto diventato uno dei più attesi dal pubblico. Quanto guadagna Paolo Bonolis per ogni puntata? La risposta, sempre secondo le indiscrezioni, è circa 40.000 euro. Un cachet particolarmente generoso, ulteriore testimonianza del suo status all’interno della televisione italiana.

