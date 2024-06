Mentre i mercati americani decidono la strada che dovranno seguire nel mese di giugno, ci sono alcune news che riguardano alcune importanti società quotate a Wall Street. Come gli analisti valutano American Express e eBay?

Le news

eBay, come riportao su diverse testate giornalistiche, smetterà di accettare American Express come opzione di pagamento sul suo marketplace online a partire dal 17 agosto, a causa delle commissioni ritenute “inaccettabilmente alte”. Questo cambiamento sarà comunicato ai clienti questa settimana. La decisione deriva dalle negoziazioni fallite tra le due aziende sulle tariffe di sconto ai commercianti, note anche come commissioni di interscambio, che rappresentano un problema per i rivenditori. L’anno scorso i rivenditori hanno pagato oltre 172 miliardi di dollari in tali commissioni.

American Express ha dichiarato che le sue commissioni sono comparabili a quelle di Visa e Mastercard, e che i titolari delle sue carte tendono a fare transazioni di valore medio doppio rispetto a quelle delle altre reti. Amex ha criticato la decisione di eBay, definendola incoerente con il desiderio di aumentare la concorrenza al punto vendita.

eBay ha perso quota di mercato a favore di Amazon e Walmart negli ultimi anni, e le previsioni degli utili per il trimestre corrente sono inferiori alle aspettative. Si stima che i consumatori spenderanno globalmente 73,4 miliardi di dollari sul marketplace quest’anno.

Come gli analisti valutano American Express e eBay?

Ecco i giudizi riportati dal sito Marketscreener:

American Express, la raccomandazione media degli analisti è Accumulate con target a 238,3 dollari.

eBay, la raccomandazione media degli analisti è Hold con target a 52,18 dollari.

Focus grafico

Le azioni American Express, da inizio anno ha segnato il minimo a 177,26 e il massimo a 244,41. Negli ultimi giorni il prezzo si è mosso in area 234 dollari. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato in area laterale/rialzista. Ci sono però delle divergenze ribassiste di breve termine. La tenuta nei prossimi giorni di area 244,41 (massimo del 20 maggio) potrebbe portare i prezzi verso 229,13, minimo del 3 maggio. Sotto questo livello, i prezzi potrebbero dirigersi verso il minimo di 214,51 segnato il 11 aprile.

Le azioni eBay, da inizio anno ha segnato il minimo a 39,74 e il massimo a 54,87. Negli ultimi giorni il prezzo si è mosso in area 53 dollari. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato in area laterale/rialzista. Ci sono però delle divergenze ribassiste di breve termine. La tenuta nei prossimi giorni di area 54,87 (massimo del 28 maggio) potrebbe portare i prezzi verso 50,76, minimo del 20 maggio. Sotto questo livello, i prezzi potrebbero dirigersi verso il minimo di 48,27 segnato il 2 maggio.

