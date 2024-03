I mercati cercheranno un nuovo allungo fino al 25 marzo? Come gli analisti valutano Piaggio

La scorsa settimana nonostante qualche debolezza nella giornata di venerdì, aveva chiuso con un segnale di continuazione railzista per questa settimana. La nostra attenzione quuindi, sarà su quello che accadrà nei prossimi giorni. I mercati cercheranno un nuovo allungo fino al 25 marzo?

Fronte tassi

Grande attesa per il meeting della FED del 19/20 marzo: cosa farà? Quali saranno le indicazioni per il futuro? Come dichiara in un’intervista, Nicolas Forest, CIO di Candriam: Christine Lagarde, alla guida della Banca Centrale Europea (BCE), mantiene una posizione stabile nonostante le crescenti pressioni per un taglio dei tassi. L’inflazione in calo e una crescita debole stanno spingendo verso tale direzione. Sebbene la BCE riconosca un miglioramento dell’inflazione, richiede ulteriori prove sulla sua sostenibilità, in particolare riguardo all’evoluzione dei salari. Questo processo, specialmente il costo unitario del lavoro, è cruciale per la BCE. Lentamente, la BCE sta considerando la normalizzazione monetaria, che potrebbe sostenere le obbligazioni europee. Prevediamo che la BCE sarà la prima a tagliare i tassi a giugno, avendo dati e argomenti per normalizzare la politica monetaria, seguita probabilmente dalla Federal Reserve (FED) e dalla Bank of England (BOE). Si prevede che la FED e la BCE ridurranno i tassi quasi alla stessa velocità nei prossimi mesi, ma potrebbe esserci una differenza dovuta alla resilienza dell’economia statunitense. In questo scenario, la BCE potrebbe prendere decisioni autonome sulla propria strategia monetaria.

Cosa attendere nel breve termine? Rialzo o ribasso?

La giornata di contrattazione del 12 marzo ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

17.980

Eurostoxx Future

4.987

Ftse Mib Future

33.772

S&P500

5.175,27.

Al momento, il contesto grafico e la tendenza in corso rimangono immutati. Nuovi ribassi se le chiusure settimanali saranno inferiori ai seguenti livelli di prezzo:

Dax Future

17.754

Eurostoxx Future

4.937

Ftse Mib Future

33.300

S&P500

5.056.

Se il segnale ribassista generato fra il 7 e 8 marzo rientrerà e verrà annullato, le nostre tecniche ci faranno cercare un massimo trimestrale intorno al prossimo setup annuale del 25 marzo.

I mercati cercheranno un nuovo allungo fino al 25 marzo? Come gli analisti valutano Piaggio

Qual è il contesto grafico attuale di queste azioni?

Prezzo dell’ultima giornata di contrattazione intorno ai 2,84. Da inizio anno ha segnato il minimo a 2,76 e il massimo a 3,296 .

Al momento il POC annuale (Punto dove si sono concentrati la maggioranza degli scambi) passa intorno al livello di 3,05. Questo prezzo potrebbe rappresentare una resistenza rilevante per i prossimi mesi. In area 2,65 passa invece il POC dello scorso anno, livello a cui i prezzi si sono avvicinati nei giorni scorsi. Inoltre, i prezzi si sono anche fermati sulla media mobile a 200 settimane. Questi potrebbero essere un buon supporto intorno al quale costruire una nuova fase rialzista.

Abbiamo letto sul sito Marketscreener le raccomandazioni degli analisti come segue:

Raccomandazione media Buy

Numero di analisti 7

Ultimo prezzo di chiusura 2,84 EUR

Prezzo obiettivo medio 3,871 EUR

Lettura consigliata