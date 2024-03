Cosa dice la volatilità per i mercati attuali? I target price degli analisti su Azimut e Poste Italiane

Siamo in un momento nodale per i mercati. Questi vengono da un rialzo di oltre il 20% in meno di 5 mesi e del 45% circa in meno di 15 mesi. Basti pensare che Wall Street e i mercati azionari internazionali, salgono in media dell’11% circa all’anno. Molti gridano alla bolla speculativa, ma come ha evidenziato Ray Dalio di recente, non sembrerebbero esserci i parametri per avvalorare questa ipotesi. Cosa dice la volatilità per i mercati attuali?

L’indice della paura

Definito come tale, viene spesso utilizzato come indicatore contrarian. Infatti, quando sale proietterebbe un ribasso dei mercati e viceversa.

Dal mese di novembre dello scorso anno ha continuamente oscillato fra i livelli di 11,81 e 15,40 generando vari falsi segnali. Al momento, il time frame mensile e trimestrale sono ancora orientati al ribasso.

Questa indecisione è dovuta al fatto che negli ultimi 3/4 mesi, di tanto in tanto si sono verificati repentini ritracciamenti del 2/3%, seguiti poi da nuove accelerazioni rialziste. Al momento dal mese di ottobre scorso, la tendenza sia mensile che settimanale è sempre stata impostata al rialzo, e continua ad esserlo. Cosa dice la volatilità per i mercati attuali?

Per questo motivo, si dovrebbe seguire i consigli di chi ha già vissuto situazioni similari. Quando i mercati salgono o scendono, contano poco i ” se e i ma”, molto invece la tendenza dei prezzi.

I target price degli analisti su Azimut e Poste Italiane: qual è il contesto grafico attuale di queste azioni?

Azimut, prezzo dell’ultima giornata di contrattazione intorno ai 24,10. Da inizio anno ha segnato il minimo a 23,45 e il massimo a 27,44.

Al momento il POC annuale (Punto dove si sono concentrati la maggioranza degli scambi) passa intorno al livello di 26,50. Questo livello prezzo potrebbe fungere una resistenza rilevante per i prossimi mesi. Il POC dello scorso anno passa invece a 21,20. I prezzi nelle ultime settimane sono tornati sui livelli di apertura annuale (23,70). Sul time frame giornaliero, la media mobile a 200 passa in area 22,67 circa.

Il CDA di Azimut Holding ha proposto la distribuzione del dividendo 2024 di 1,4 euro per azione, pagato per cassa per un ammontare di un euro, mentre i restanti 0,4 euro saranno corrisposti in azioni. Al momento il dividend yield è di circa il 6%.

Abbiamo letto sul sito Marketscreener le raccomandazioni degli analisti come segue:

Raccomandazione media Accumulate

Numero di analisti 11

Ultimo prezzo di chiusura 24,1 EUR

Prezzo obiettivo medio 27,55 EUR

Differenza / Target Medio +14,33%