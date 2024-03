Classifica libri marzo 2024, quali acquistare e leggere tutto d’un fiato

Fuori è freddo, hai una cioccolata calda in mano e vuoi disintossicarti dal cellulare? Ecco la classifica dei libri più venduti dall’inizio del 2024 con i quali rannicchiarsi in un angolino riscaldato dalla casa mentre fuori piove, giusto per non dimenticarsi come si fa a sognare.

10 libri da leggere nel 2024

Dare la vita, Michela Murgia

“Dare la vita” di Michela Murgia è un romanzo che affronta tematiche profonde e attuali, ponendo l’attenzione sulla maternità, l’aborto e il diritto delle donne di scegliere il proprio destino. La storia si concentra su due donne: una giovane ragazza che rimane incinta in seguito a uno stupro e una madre di famiglia che lotta per dare una vita migliore ai suoi figli nonostante le difficoltà.

Attraverso le loro vicende personali, il romanzo esplora le complesse questioni legate alla maternità, alla responsabilità e alla libertà di scelta delle donne. Michela Murgia offre uno sguardo intenso e toccante su queste tematiche, portando il lettore a riflettere sul significato della vita, della famiglia e dell’autodeterminazione femminile.

Tutti i particolari in cronaca, Antonio Manzini

“Tutti i particolari in cronaca” di Antonio Manzini è un romanzo poliziesco che segue le indagini del vicequestore Rocco Schiavone, ambientate nella città di Aosta. Il protagonista, un investigatore cinico e dal temperamento burrascoso, si trova ad affrontare un caso intricato e pieno di colpi di scena: il ritrovamento di un cadavere in un canale di scolo della città.

Man mano che Schiavone e il suo team indagano sul caso, emergono segreti e complotti legati al mondo oscuro della malavita locale. Attraverso un intreccio serrato di indagini, colpi di scena e colpi di mano, il romanzo offre una panoramica affascinante sulla vita e sulle dinamiche criminali di una piccola città di montagna.

La scrittura vivace e incisiva di Manzini rende il romanzo avvincente e coinvolgente, tenendo il lettore sulle spine fino all’inaspettato epilogo.

Un animale selvaggio, Joel Dicker

Sophie Braun sta per festeggiare il suo quarantesimo compleanno. La vita non sembra mai essere stata così bella per lei, abita con il marito Arpad e i due bellissimi figli in una villa accanto al bosco. I soldi abbondano assieme alla felicità. Ma la ruota della fortuna non può continuare a girare, e le bugie hanno le gambe corte.

Arpad custodisce dei segreti che non possono restare seppelliti per sempre. Il loro vicino, un poliziotto sposato con una reputazione invidiabile, nutre una segreta ossessione per quella coppia perfetta e, in particolare per Sophie. La osserva, la ammira, la spia in ogni momento, intimo o meno. Il giorno in cui Sophie compie gli anni, un uomo misterioso bussa alla porta portando con sé un regalo che sconvolgerà la sua vita perfetta.

Il passato inizia ad intrecciarsi con il presente in una rete che non può che intrappolare Sophie e Arpad. Per tornare alla loro vita d’oro, marito e moglie dovranno combattere insieme per uscire da questo intreccio impossibile e distopico.

Reminders of him. La parte migliore di te, Colleen Hoover

Dopo cinque anni di prigione scontati a causa di un terribile errore che ha ucciso l’amore della sua vita, Kenna Rowan torna a casa. Una volta uscita, la sua mente va da una sola parte: sua figlia Diem, di quattro anni.

Tuttavia, la vita dopo la prigione non è una passeggiata. Nessuno vuole più dare una singola chance a Kenna…nessuno tranne Ledger Ward, il proprietario di un bar che conquista il suo cuore e una parte fondamentale nella sua vita. Ma non si può sempre ripartire da zero. Se Kenna vuole avere un futuro roseo con Ledger e Diem, dovrà rammendare i pezzi del suo passato che continuano ad inseguirla.

Cause innaturali, Patricia Cornwell

“Cause Innaturali” è un romanzo poliziesco scritto da Patricia Cornwell e fa parte della serie dedicata alla dottor Kay Scarpetta, una famosa patologa forense.

Nel libro, Scarpetta è alle prese con un misterioso caso di morte sospetta di una giovane ciclista di nome Cary Harper. La ragazza è stata trovata brutalmente uccisa in un parco, e Scarpetta si trova ad affrontare una serie di sfide nel tentativo di risolvere il caso. Mentre Scarpetta e il suo team cercano di raccogliere prove e analizzare indizi, emergono una serie di complicazioni, tra cui l’interferenza della stampa e la presenza di un serial killer potenzialmente coinvolto nei delitti.

Con l’aiuto dei suoi colleghi, tra cui il detective Pete Marino e la nipote Lucy, Scarpetta si immerge in un intricato labirinto di indizi e sospetti, cercando disperatamente di trovare il colpevole prima che colpisca ancora.

La meraviglia del tutto, Piero Angela e Massimo Polidoro

“La Meraviglia del Tutto” è un libro scritto da Piero Angela e Massimo Polidoro che esplora il mondo affascinante della scienza e della conoscenza umana. Attraverso una serie di capitoli che trattano argomenti diversi, gli autori conducono il lettore in un viaggio attraverso le meraviglie del nostro universo, dalle galassie lontane fino alla complessità della mente umana. Il libro affronta una vasta gamma di argomenti scientifici, tra cui l’astronomia, la biologia, la fisica, la chimica e la psicologia, offrendo una panoramica completa delle scoperte e delle teorie più recenti nel campo della scienza.

Gli autori utilizzano un linguaggio accessibile e chiaro, rendendo anche i concetti più complessi comprensibili anche ai non esperti. Attraverso una serie di esempi e casi studio, Piero Angela e Massimo Polidoro illustrano come la scienza sia in grado di spiegare molti dei fenomeni che ci circondano, dal funzionamento del nostro corpo alla formazione delle stelle e dei pianeti. Inoltre, esplorano anche il ruolo della scienza nel contesto della società moderna, discutendo di questioni etiche e sociali legate alle nuove tecnologie e alle scoperte scientifiche.

Cuore nero, Silvia Avallone

“Cuore Nero” è un romanzo scritto da Silvia Avallone che affronta temi complessi e profondi attraverso la storia di due giovani donne, Leda e Martina, che vivono nel contesto difficile di una periferia industriale italiana.

Il romanzo si apre con la tragica morte di Martina, una giovane donna di soli vent’anni, che viene ritrovata senza vita nel cortile di un condominio. L’evento sconvolge la vita della comunità e in particolare quella di Leda, una donna più anziana che si sente coinvolta emotivamente dalla tragedia. Attraverso una serie di flashback, il romanzo racconta la storia delle due donne, mettendo in luce le sfide e le difficoltà che hanno dovuto affrontare nel corso della loro vita. Leda è una donna sola e amareggiata, che cerca di trovare un senso alla sua esistenza attraverso il lavoro e le relazioni umane. Martina, invece, è una giovane madre che lotta per sopravvivere in un ambiente difficile e spesso ostile.

Il romanzo esplora temi come la disuguaglianza sociale, la violenza di genere, la crisi economica e la mancanza di prospettive per i giovani, offrendo uno sguardo lucido e senza compromessi sulla realtà della vita nelle periferie italiane.

Tutto brucia, Juan Gómez-Jurado

“Tutto brucia” è un romanzo thriller scritto da Juan Gómez-Jurado che segue le vicende di un giornalista investigativo, Guillermo Arriaga, mentre cerca di scoprire la verità dietro una serie di omicidi collegati a un antico manoscritto.

La storia ha inizio quando Guillermo viene incaricato di scrivere un articolo sulla misteriosa morte di una donna che è stata bruciata viva. Mentre indaga sull’omicidio, Guillermo scopre un legame tra la vittima e un antico manoscritto, noto come “Il codice Giuda”. Questo antico testo, che contiene segreti oscuri e misteri millenari, sembra essere al centro di una serie di omicidi e di intrighi che coinvolgono potenti organizzazioni segrete e persone disposte a tutto pur di proteggere i loro segreti.

Guillermo si trova così coinvolto in una pericolosa caccia al tesoro che lo porterà attraverso l’Europa alla ricerca delle risposte e della verità dietro il codice Giuda e gli omicidi ad esso collegati. Lungo il cammino, si trova faccia a faccia con avversari spietati e scopre che la verità è molto più complessa di quanto avesse mai immaginato.

Il ciclo di Dune, Frank Herbert

“Dune” è il primo romanzo dell’epica serie di fantascienza “Il ciclo di Dune” scritta da Frank Herbert.

La storia si svolge in un futuro lontano, in un universo dominato da potenti casate nobiliari, gilde commerciali e un’imperatrice galattica. Il pianeta desertico di Arrakis, noto anche come Dune, è il fulcro della trama, essendo il pianeta più importante e ambito nell’universo conosciuto.

La trama ruota attorno alla famiglia Atreides, guidata dal nobile duca Leto Atreides e da suo figlio Paul. Quando il duca viene incaricato dall’Imperatore di governare Arrakis e di estrarre il prezioso “melange”, una spezia che conferisce a chi la consuma capacità cognitive sovrumane, la famiglia Atreides si trova immersa in un intrigo politico che coinvolge rivalità tra casate, tradimenti e lotte per il potere. Paul, il figlio del duca, si ritrova rapidamente coinvolto negli eventi che cambieranno il destino dell’intero universo. Attraverso incontri con i nativi del deserto, noti come Fremen, e visioni del futuro, Paul inizia a comprendere il suo destino come Messia profetizzato dai Fremen, destinato a portare cambiamenti epocali a Dune e oltre.

La fiamma nel buio, Michael Connelly

“La fiamma nel buio” è un romanzo poliziesco scritto da Michael Connelly, che segue le indagini dell’ispettore Harry Bosch, un detective del Dipartimento di Polizia di Los Angeles (LAPD).

La trama si sviluppa quando Bosch viene coinvolto in un caso intricato e personalmente significativo. Il romanzo inizia quando Bosch viene contattato da un vecchio amico e mentore, il leggendario avvocato Jerry Vincent. Vincent gli chiede di aiutarlo a trovare un’indagine di routine che ha fatto anni prima riguardo a un’azienda petrolifera. Tuttavia, prima che Bosch possa incontrarlo, Vincent viene brutalmente assassinato. Deciso a trovare il responsabile, Bosch si immerge nell’indagine e scopre che Vincent era coinvolto in un caso legale controverso riguardante un incendio doloso in una chiesa nera di Los Angeles avvenuto vent’anni prima. Questo incendio ha causato la morte di numerosi fedeli, e Bosch sospetta che il suo omicidio sia collegato a questo caso irrisolto.

Mentre Bosch indaga sull’incendio della chiesa e sulla morte di Vincent, si trova ad affrontare ostacoli e minacce da parte di potenti interessi che vogliono tenere nascosti i segreti del passato. Con l’aiuto della sua ex collega e amante, l’avvocatessa Rachel Walling, Bosch segue le tracce che lo portano a scoprire la verità nascosta dietro l’incendio e il motivo per cui Vincent è stato ucciso.