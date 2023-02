Bicarbonato o limone per un forno splendente? Ecco come pulire senza detersivi nel modo corretto!

Pulire il forno è sicuramente una missione difficile e lunga. Inoltre, bisogna sempre prestare molta attenzione, perché l’utilizzo di detersivi chimici nel modo sbagliato potrebbe contaminare anche il nostro cibo. L’ideale è, quindi, scegliere dei prodotti naturali che abbiamo in casa. Ma sappiamo davvero come utilizzarli? Ecco quando utilizzare limone o bicarbonato per un forno splendente.

Uno degli elettrodomestici più utilizzati in casa è sicuramente il forno. Ci cuciniamo davvero di tutto, ma lo utilizziamo anche per riscaldare cibi precotti. Per questo motivo il forno non è estraneo a incrostazioni e sporco. Inoltre, è particolarmente difficile da lavare, perché la sua pulizia richiede molta attenzione.

Ecco perché sarebbe meglio evitare prodotti chimici troppo aggressivi. Se per sbaglio non seguiamo bene le istruzioni, infatti, potremmo danneggiare il nostro elettrodomestico. Inoltre, avere meno solventi è decisamente meglio per evitare che contamino il cibo all’interno del forno. Per fortuna, ci sono davvero tantissimi modi per pulirlo senza utilizzare costosi prodotti. Ecco 3 modi per lavare il forno senza detersivi.

Bicarbonato o limone per un forno splendente? Partiamo dalle incrostazioni

Il primo grande alleato delle pulizie è il bicarbonato. Ci basta, infatti, un po’ di questo ingrediente mescolato con la stessa quantità di acqua per creare una pasta per le incrostazioni. Versiamo la nostra soluzione sullo sporco e lasciamo agire almeno 30 minuti, fino a quando non si sarà seccata. Prendiamo un vecchio spazzolino da denti e passiamolo sulla miscela, fino a quando non avremo eliminato l’incrostazione. Infine passiamo un panno umido per togliere tutti i residui.

Sempre per le incrostazioni e le macchie, anche il sale può aiutarci ad eliminarle. Infatti, dovremo solo inumidire il fondo del forno e mettere del sale sulle aree macchiate. Poi, riscaldiamo il forno a 50 gradi, fino a quando il sale non cambierà il colore. Chiudiamo il forno e lasciamo raffreddare, per poi togliere tutti i residui con un panno.

Una pulizia generale e completamente naturale

Anche il limone è un ottimo ingrediente per la pulizia del forno. Infatti, l’acido citrico è molto efficace come sgrassatore e viene utilizzato anche per la casa. Nel caso del forno, il limone può essere utilizzato per una pulizia veloce e generale dell’elettrodomestico. Per rimetterlo a nuovo utilizzando questo ingrediente ci basterà mettere un po’ di acqua con del succo di limone all’interno di un contenitore adatto al forno.

Mettiamo il contenitore in forno e scegliamo una temperatura di 120 gradi. Accendiamo e lasciamo che il vapore e l’acidità del limone sciolgano lo sporco più ostinato. Lasciamo acceso il forno per circa un’ora e poi togliamo il contenitore. Infine passiamo un panno umido sul fondo del forno.

Non aspettare troppo per pulire il forno

Bicarbonato o limone per un forno splendente? Questi due ingredienti hanno utilizzi diversi, uno più mirato alle macchie, mentre l’altro per una pulizia completa. In ogni caso, è bene ricordarsi di non aspettare troppo per lavare il forno, per evitare che le incrostazioni siano troppo difficili da rimuovere. Il consiglio è quello di effettuare la pulizia almeno una volta a settimana.