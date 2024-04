La situazione gepolitoca si sta complicando e il rischio che possa accadere qualcisa anche di eclatante non può essere escluso. Oramai la guerra in Ucraina e poi la questione in Medioriente, man mano che passa il tempo, sembrerebbe assumere toni molto preoccupnati. Frattanto, a livello macroeconomico, anche se l’inflazione è rientrata dai picchi degli scorsi anni, le Banche centrali non sono ancora messe “nelle condizioni ideali per tagliare i tassi”. C’è chi comunque scommette che la BCE sarà la prima a farlo, mentre in USA, la FED potrebbe procrastinare questo momento per diversi mesi. Frattanto i nostri calcoli statisti basati sullo studio delle serie storiche ci fanno ritenere che i mercati azionari sono saliti troppo rispetto alla media storica.

