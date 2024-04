Per HSBC le criptovalute possono essere inserite in un portafoglio di investimento: i livelli chiavi del Bitcoin

In sintesi, HSBC ha concluso che una modesta esposizione alle criptovalute potrebbe offrire benefici in termini di diversificazione dei portafogli d’investimento, mantenendo nel contempo il rischio di volatilità sotto controllo. Tuttavia, hanno sottolineato la necessità di monitorare attentamente la situazione e valutare costantemente la correlazione tra le criptovalute e gli altri asset nel mercato finanziario.

Inoltre, la correlazione tra il Bitcoin e i principali indici azionari statunitensi era forte nel 2022, ma si è indebolita nel 2023. Questo suggerisce che l’inclusione delle criptovalute potrebbe essere vantaggiosa per diversificare ulteriormente un portafoglio, poiché potrebbe non essere strettamente correlata agli altri asset.

La ricerca ha indicato che mantenere gli investimenti in criptovalute entro il 5% del portafoglio può limitare il potenziale di risultati altamente volatili. Pertanto, HSBC ha raccomandato un’allocazione ottimale dall’1% al 5% in criptovalute.

Gli analisti finanziari di HSBC hanno esaminato il ruolo delle criptovalute all’interno di un portafoglio di investimento, considerando il recente aumento di valore del Bitcoin e di altre monete digitali. La valutazione ha evidenziato diversi fattori che hanno contribuito all’incremento dei prezzi delle criptovalute, tra cui l’approvazione di un Exchange-Traded Fund (ETF) basato sul Bitcoin e l’imminente evento di dimezzamento (halving) del Bitcoin, che spesso ha portato ad un aumento dei prezzi nel passato. Ora andremo a leggere perchè per HSBC le criptovalute possono essere inserite in un portafoglio di investimento.

La criptovaluta che in questi giorni quota a 70.230 circa, da inizio anno ha segnato il minimo a 38.516,51 e il massimo a 73.795,66. Mentre su base giornaliera l’Alligator indicator evidenzia una fase laterale/di stanca in corso, sugli altri time frame sembra che il rialzo sia pronto per ripartire. Il prossimo obiettivo a 1/3 mesi potrebbe essere posto in area 75.000 dollari, punto dal quale passa una trend line fatta passare dai massimi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Solo ritorni sotto il livello di 60.786,02 potrebbe dare uno stop signficativo alla fase rialzista.