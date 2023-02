Risotto perfetto e sempre cremoso: ecco i 5 errori da evitare ma che quasi tutti commettono

Risotto perfetto e sempre cremoso in poche mosse-proiezionidiborsa.it

Come portare in tavola un risotto che farà impazzire tutta la famiglia in poche mosse. Il segreto è evitare alcuni errori durante la preparazione. Scopriamoli insieme.

In quanti modi possiamo realizzare un buon risotto? Che sia allo zafferano, ai funghi o allo champagne, questo primo piatto è uno dei fiori all’occhiello della tradizione. Piace a grandi e piccini e grazie al suo sapore e consistenza si piazza tra le prelibatezze più amate di sempre. Preparare un buon risotto non è difficile, tuttavia l’errore è sempre dietro l’angolo. Dopo gli errori più banali ma che commettono tutti nella preparazione della torta di mele e quelli nella realizzazione dei piatti con le lenticchie, quest’oggi parleremo degli errori che gli italiani commettono più spesso durante la preparazione del classico risotto.

Dunque, per un risotto perfetto e sempre cremoso è opportuno conoscere qualche piccolo trucchetto per non sbagliare più ed evitare che il risotto risulti slegato dagli altri ingredienti, crudo o scotto.

5 regole d’oro per un risotto perfetto e sempre cremoso, un piatto talmente buono da leccarsi i baffi

Per realizzare un buon risotto serve il riso giusto, ma anche la pentola adeguata. L’errore più comune è quello di sottovalutare questi due aspetti. Esistono diverse tipologie di riso adatte per il risotto, tuttavia alcune di essere sono semplicemente ottime per l’occorrenza. Stiamo parlando del riso Carnaroli, Vialone oppure Arborio.

Prestiamo, poi, attenzione a non lavare il riso sotto l’acqua corrente. Inoltre, per la cottura si consiglia un tegame a fondo spesso e dai bordi abbastanza alti.

La tostatura del riso è un passaggio fondamentale per un risultato eccellente. Preparare un soffritto con cipolla e carote tagliate a pezzetti. Poi, far rosolare nel tegame con un noce di burro. Poi, unire il riso al soffritto e lasciarlo tostare. Un altro errore comune è quello di non girare continuamente il riso con un mestolo di legno, durante la tostatura. Un passaggio da effettuare prima dell’aggiunta del vino bianco.

Come la tostatura, anche la sfumatura è importante per la riuscita del piatto. Il segreto è quello di optare per un vino bianco non frizzantino.

Attenzione al brodo. Un errore che spesso viene commesso è quello di versare tutto il brodo in una sola volta. Per un risotto buono e ricco di sapore, dosare con cura il brodo e versarlo in piccole quantità. Inoltre, il brodo dev’essere rigorosamente caldo, altrimenti rischia di alterare la graduale cottura del riso.

La mantecatura deve essere perfetta!

Molto spesso si tende a trascurare questo passaggio per mancanza di tempo o di volontà, eppure la mantecatura dev’essere un’azione svolta a regola d’arte. I passaggi principali sono tre: sciogliere il burro in un mestolo di brodo, unirlo al riso e mescolare continuamente fino al completo assorbimento e poi ripetere l’azione.