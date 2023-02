Fine settimana da sogno in queste 3 città europee super economiche e a portata di mano

Se vuoi trascorrere un fine settimana spensierato in Europa, potresti scegliere queste 3 meravigliose mete economiche e davvero interessanti

Viaggiare è un’esperienza unica, che dona sempre qualcosa di nuovo. Scoprire nuovi posti e incontrare culture inedite, infatti, può riempire il nostro animo. In Italia, per esempio, potresti scoprire luoghi davvero incredibili che non ti saresti mai aspettato. E anche all’estero, ci sono alcune mete che potrebbero lasciarti a bocca aperta e che dovresti assolutamente visitare. E se hai poco tempo e una disponibilità economica limitata, ci sono alcuni luoghi che potrebbero assolutamente fare al caso tuo.

Iniziamo con Vilnius, una città meravigliosa che potresti permetterti per un weekend di pura gioia.

La carrellata di città europee a basso costo inizia con la meravigliosa Vilnius. L’incantevole capitale della Lituania ha moltissimo da offrirti. La parte vecchia della città, per esempio, è tra i Patrimoni Mondiali dell’Unesco. Inoltre, nel 2009 è stata anche la Capitale Europea della Cultura. A Vilnius, oltre a visitare il centro storico e gli edifici religiosi che campeggiano la città, potrai vivere anche una movida davvero incredibile e piena di allegria.

Continuiamo poi con Riga, la splendida città che ti farà innamorare senza ombra di dubbio

Passiamo ora a un’altra meravigliosa capitale europea. Stiamo parlando di Riga, principale città della Lettonia. Il luogo è famosissimo per il doppio centro storico che presenta. Infatti, il centro porta i segni del Medioevo da una parte e dell’epoca di fine ‘800 dall’altra. A Riga, oltre a vivere dei momenti incredibili durante la sera, potrai visitare delle opere incantevoli. Tra queste, oltre alla bellezza del centro storico, possiamo annoverare la Piazza del Municipio, il famoso Duomo e la Casa delle Teste Nere.

Fine settimana da sogno in un’altra città incredibile che ci farà vivere dei momenti più che indimenticabili: ecco Nicosia

Ultima, ma non per importanza di certo, troviamo Nicosia. Anche in questo caso, vediamo la bellezza di una capitale. E, in questo caso, parliamo della città principale dell’incantevole isola di Cipro. La caratteristica che salta immediatamente all’occhio è che Nicosia è ancora divisa in due parti. La linea verde che passa per la città, infatti, ha il compito di dividere la parte di influenza greca da quella di influenza turca. Oltre alla natura, qui potrai ammirare le Mura Veneziane, il Museo di Cipro e anche il Museo Bizantino. Dunque, ora sai che potresti trascorrere un fine settimana da sogno in queste 3 meravigliose capitali che ti faranno innamorare.