Se le Banche centrali tagliassero i tassi, ecco 16 azioni su cui si potrebbe puntare

La situazione dei tassi di interesse, che sono stati alzati nel corso dello scorso anno, è una delle più interessanti del momento e potrà influenzare di molto l’andamento dei mercati. Se le Banche centrali prendessero la decisione di tagliare i tassi di interesse, ci sono alcune azioni su cui potrebbe essere redditizio puntare il proprio capitale. Scopriamo quali sono.

Nell’ultimo meeting delle Banche centrali, la BCE è rimasta molto cauta sul futuro dei tassi di interesse e soprattutto su un loro ribasso. Invece, la Federal Reserve e Jerome Powell hanno lasciato intendere che il loro intento sia quello di tagliare tre volte i tassi nel corso del secondo semestre del 2024.

L’attuale scenario e le previsioni per il futuro

Questa view, come al solito, dipenderà dai dati macroeconomici coincidenti e predittivi che di volta in volta saranno pubblicati e dalle indicazioni che Powell darà nei meeting della Federal Reserve, che si tengono mensilmente. Ricordiamo che al momento i tassi di interesse di quest’ultima sono fra il 5,25 e il 5,50.

In base ai dati a propria disposizione, molti analisti ritenevano ci dovesse essere una recessione economica nel 2023. Tale fatto non si è verificato. Mentre alcuni oggi propendono per un soft landing, ovvero per un rallentamento della crescita, altri ancora proiettano una recessione economica. Anche questa situazione potrebbe evolvere nei prossimi mesi. Detto questo, andiamo al dunque.

Se le Banche centrali tagliassero i tassi, ecco alcune delle azioni su cui scommettere secondo gli analisti di Barclays

Secondo Barclays, tra i titoli azionari che potrebbe essere più conveniente comprare in caso si verificasse l’atteso taglio dei tassi si annoverano:

CellNex Telecom;

Auto Trader;

Hermes International;

Persimmon;

Zalando;

L’Oreal;

Adyen;

Euronext;

Admiral group;

Siemens;

Amplifon;

Wolters;

RELX;

Bunzl;

Dassault Systemes;

BE Semiconductors.

Ben 16 titoli azionari, quindi, che potrebbero conoscere un’interessante crescita se le Banche centrali tagliassero i tassi. Non resta che vedere come si evolverà la situazione nei prossimi mesi.

