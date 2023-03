3 azioni tra le Blue Chip che hanno dominato la settimana: Amplifon, Inwit e Stellantis

La settimana appena conclusasi ha visto la riscossa del Ftse Mib che è stato il migliore indice a livello mondiale e ha confermato la stessa posizione considerando tutto il 2023. Ci sono state 3 azioni tra le Blue Chip che hanno dominato la settimana e hanno contribuito a sostenere e rilanciare l’indice principale: Amplifon, Inwit e Stellantis.

Eccezionale rialzo di Amplifon come non se ne vedevano da anni: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Amplifon (MIL:AMP) ha chiuso la seduta del 3 marzo a quota 30,12 €, in rialzo del 6,73% rispetto alla seduta precedente.

Da novembre 2022 in poi il titolo si era mosso in una fase laterale ribassista accodandosi all’andamento di tutto il settore di riferimento. La settimana appena conclusasi, però, ha visto finalmente il riscatto del titolo Amplifon che ha portato a casa un risultato come non si vedeva dal 2019.

Per calcolare la portata del risultato raggiunto abbiamo considerato il prodotto tra la variazione percentuale del prezzo e la variazione percentuale sui volumi. In questo modo vengono evidenziati i movimenti fortemente direzionali accompagnati da forti volumi in aumento.

Applicando questo criterio si scopre che una settimana così forte non si vedeva su Amplifon dal 2019. In quel caso un movimento simile sancì l’inizio di un movimento direzionale rialzista durato oltre un anno e con una performance di circa il 70%.

Tra le 3 azioni tra le Blue Chip che hanno dominato la settimana Amplifon potrebbe essere la più interessante.

Il rialzo di Inwit potrebbe essere ormai al capolinea? Le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Inwit (MIL:INW) hanno chiuso la seduta del 3 marzo in rialzo dell’8,17% rispetto alla seduta precedente a quota 11,26 €.

Anche per questo titolo un rialzo così importante non si vedeva dal 2019. La situazione, però, è diversa rispetto ad Amplifon.

Le quotazioni di Inwit, infatti, sono vicine alla massima estensione del rialzo in corso e, guarda caso, quando nel 2019si verificò un movimento simile le settimane successive videro un breve ritracciamento.

Prestare, quindi, molta attenzione.

Il potenziale rialzista di Stellantis si aggira intorno al 30%: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Stellantis (MIL:STLA) ha chiuso la seduta del 3 marzo in rialzo del 2,89% rispetto alla seduta precedente a quota 17,056 euro.

Era da fine 2020 che non si vedeva un pattern con 6 settimane consecutive al rialzo sul titolo Stellantis. Tutto, quindi, indica rialzo con obiettivo massimo distante il 30% dai livelli attuali.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 16,254 € potrebbe mettere in crisi lo scenario rialzista.

Per un’analisi di breve termine si suggerisce la lettura di un altro articolo.