Dopo due settimane consecutive al ribasso, il Dow Jones chiude al rialzo. Le quotazioni, infatti, hanno reagito al contatto con livelli critici sotto i quali il ribasso avrebbe preso il sopravvento. Tuttavia, se i mercati azionari americani si allontanano dal baratro, il pericolo è ancora dietro l’angolo. Non abbiamo, infatti, ancora assistito alla conferma dell’inversione rialzista, almeno nel breve periodo. Nel medio/lungo, invece, la tendenza, anche al termine delle due settimane ribassiste, era rimasta impostata al rialzo.

I mercati azionari americani si allontanano dal baratro, ma il pericolo è ancora dietro l’angolo

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 1 settembre a quota 34.837,71, in rialzo dello 0,33% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al rialzo dell’1,43%.

Time frame giornaliero

Le prime tre sedute della settimana sono state molto bene impostate al rialzo dando seguito all’ottimo segnale del venerdì della settimana precedente. La seconda parte della settimana, però, non è stata così esaltante come la prima e l’inversione rialzista è rimasta incompiuta.

La proiezione ribassista (linea tratteggiata), infatti, è ancora in vigore anche se, fallito il tentativo di rompere il supporto in area 34.000, le chance di assistere a un’accelerazione degli orsi sono drasticamente diminuite.

A questo punto un ruolo chiave è giocato dall’area individuata dai livelli 35.000 – 35.200. Una chiusura giornaliera sopra questi livelli potrebbe confermare la proiezione rialzista indicata in figura dalla linea continua. In caso contrario i ribassisti potrebbero nuovamente tentare l’affondo secondo lo scenario indicato in figura dalla linea tratteggiata.

Time frame settimanale

A livello settimanale le quotazioni dopo avere fallito il tentativo di rompere la forte resistenza in area 36.149, hanno rotto al ribasso il supporto in area 35.056,93. La sua rottura potrebbe favorire un’accelerazione ribassista secondo lo scenario mostrato in figura. In particolare, potrebbe favorire una discesa verso il supporto in area 33.289. La rottura di questo livello, poi, potrebbe favorire un’ulteriore accelerazione ribassista.

Qualora, invece, si dovesse superare la resistenza in area 36.149,17, allora le quotazioni potrebbero continuare a salire secondo lo scenario indicato in figura.

