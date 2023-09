5 ristoranti dove mangiare piatti tipici spendendo poco a Venezia anche dopo la mostra del cinema  

Stai pensando di fare un weekend d’autunno a Venezia? Ecco dove trovare i prezzi migliori.

Settembre ha ormai fatto ufficialmente capolino e questo primo weekend del mese sarà di rientro praticamente per tutti.

Finiscono così le vacanze, ma non di certo le prospettive di relax.

In effetti, settembre è di solito un mese ancora sufficientemente caldo per passare qualche fine settimana al mare, in montagna o in una città d’arte.

A tal proposito, se hai fatto le ferie a giugno o luglio e hai già bisogno di staccare la spina, potresti considerare di visitare Venezia.

Gioiello del nostro Paese, questa città diventa ancora più attraente proprio in questo periodo dell’anno.

Buoni motivi per andare a Venezia

Il motivo è molto semplice: come è noto, Venezia ospita l’annuale Mostra d’Arte Cinematografica con anteprime, proiezioni, red carpet e ospiti famosi.

Insomma, per gli appassionati di cinema e teatro o per chi ha voglia di assaporare un po’ di mondanità, Venezia adesso è la meta ideale.

Ma ovviamente rimane una destinazione ugualmente interessante anche dopo la Mostra del Cinema.

I suoi canali con scorci pittoreschi, le iconiche gondole, i monumenti e le sue caratteristiche calle ne fanno una meta altamente desiderabile.

Tra l’altro, non è nemmeno così dispendiosa come si potrebbe pensare.

Ad esempio, da Milano si raggiunge comodamente con treni Italo o Frecciarossa e, prenotando anticipatamente, si spendono anche solo 10 euro.

E che dire poi dell’enogastronomia? Come ogni regione italiana, anche il Veneto ha molto da offrire e anche in questo caso i prezzi sono accessibili.

Nello specifico, ecco 5 ristoranti dove mangiare piatti tipici spendendo poco a Venezia e godersi un weekend in totale relax.

Qualità e convenienza

Cominciamo con il ristorante Cà d’Oro alla Vedova, conosciuto anche più semplicemente come Alla Vedova, sito in Cannareggio 3912.

Si tratta di un locale dall’atmosfera storica, con fotografie, pentole di rame e lampade basse a impreziosire le pareti.

È tra i posti preferiti dei veneziani, specialmente per le tipiche polpette calde e croccanti che sarebbe un vero peccato non assaggiare.

Il prezzo? Assolutamente irrisorio, si aggira attorno ai 20 euro a persona.

Una buona alternativa potrebbe essere la Cantina Do Spade, una delle osterie più antiche della città in zona Rialto.

Ottimi i cicchetti fritti, come anche altri piatti della tradizione con un costo pro capite che varia dai 15 ai 40 euro.

5 ristoranti dove mangiare piatti tipici spendendo poco a Venezia: prendi nota di questi indirizzi

A pochi passi dal mercato di Rialto si trova anche il bar All’Arco, celebre per i cicchetti e i tramezzini quadrati. Conto stimato: 20 euro a testa.

Se al pranzo spiccio preferisci una cena più articolata, prova il bistrot enoteca Covino.

Prezzo fissato a 42 euro per antipasto, primo o secondo piatto, formaggio o dolce.

Infine, l’ultima proposta da considerare è Codroma, osteria storica con vista sul canale adiacente.

Tra i piatti da non perdere: sarde e gamberi in saor, bigoli in salsa, frittura di pesce o seppie in tecia.