Conoscerai presto un milionario che ti coprirà d’oro? Sei tu questa persona? I Tarocchi rispondono

Con una stesa collettiva valida per tutto il mese di settembre, gli Arcani sveleranno chi è la donna fortunata che potrà vivere una storia d’amore da favola, con un uomo facoltoso dall’ingente patrimonio, col quale godere di lusso e privilegi.

Al netto di ogni ipocrisia, è lecito desiderare di sposare un uomo ricco, possibilmente a cavallo di un sentimento travolgente. Chi si nutre di storie romantiche, si trova sovente a sognare ad occhi aperti. I Tarocchi, sono da secoli i depositari delle confidenze più preziose. Con una stesa collettiva, che tenta di abbracciare più persone possibili, è possibile sapere se conoscerai presto un milionario che ti coprirà d’oro. Ti saranno dati molti dettagli a riguardo. Se non ti riconosci nella stesura, significa che, per questa volta, il messaggio non era purtroppo indirizzato a te. Se invece le previsioni ti risuonano, inizia pure a guardarti intorno con curiosità nuova, perché il bello deve ancora venire.

Conoscerai presto un milionario che ti coprirà d’oro?

I tarocchi hanno avuto il merito di segnalare storie sbagliate, tradimenti, inganni, ma hanno anche curato cuori infranti, con la gentilezza dei loro saggi consigli. In fondo, chi ha imparato a leggerli, riesce sempre a trovare, se non delle vere e proprie risposte, degli spunti di riflessione importanti. Anche in merito alla propria crescita personale. Questa stesa inizia con gli Arcani della Ruota della Fortuna, il Bagatto, l’Imperatore. Un uomo facoltoso, probabilmente che ricopre un ruolo di prestigio, talvolta rigido ma responsabile ed incline al dovere, sta per palesarsi nella tua vita. In modo rapido e inaspettato, con la Ruota. Si tratta di una persona nuova, che non hai mai incontrato prima, comunica l’Arcano del Bagatto. Un imprenditore, ma anche uno scienziato o qualcuno che può vantare una certa cultura. L’arcano dell’Imperatore, peraltro, è strettamente connesso al segno zodiacale dell’Ariete.

Chi è la donna fortunata che si fidanzerà o si sposerà con un milionario, secondo i Tarocchi

Nella stesa, emerge la presenza di una donna di spade. Può avere tra i 20 e i 50 anni. Il suo segno zodiacale dovrebbe corrispondere all’elemento Aria, parliamo quindi di Gemelli, Acquario, Bilancia. La donna di spade, nella vita, potrebbe svolgere una professione dove si indossa una divisa. Potrebbe trattarsi di un medico, un avvocato, un poliziotto, ma anche un operaia di fabbrica. Se svolgi un lavoro che prevede un outfit predefinito, potresti essere tu. La Regina di Spade spesso ha sofferto e potrebbe aver indurito il suo cuore. Potrebbe essere fredda, distaccata e delusa dai rapporti col prossimo. Se ti riconosci in queste caratteristiche, forse, stai per trovare un vero e proprio tesoro!

Le carte parlano di ricchezza, abbondanza, benessere, stabilità

Il ritratto del rapporto che esce fuori da questa stesa ha tratti idilliaci. Con l’Arcano delle Stelle si parla di una grande purezza di desiderio, specie associato al bellissimo Asso di Coppe. Asso di Denari, l’arcano promette di gettare delle fondamenta solide per il futuro, ma anche di riceve notizie importanti. Non stupirebbe se questa conoscenza avvenisse tramite una mail o un messaggio dal web. Con il 4 di bastoni, il rapporto sarà caratterizzato da stabilità. La lama in questione, peraltro, è la carta per eccellenza che parla di celebrazioni, fidanzamenti, matrimoni.