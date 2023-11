Ribasso in arrivo per le azioni Salcef Group?-Foto da pexels.com

Il 2023 è stato per Salcef Group un anno abbastanza buono visto che il titolo azionario ha portato a casa circa il 40% di guadagno. Tuttavia c’è un aspetto riccorrente che sta frenando le quotazioni. Ancora una volta, infatti, i massimi storici respingono il rialzo di Salcef Group creando le premesse per un ribasso. Cosa potrebbe accadere nel corso delle prossime settimane?

I punti di forza e di debolezza

Secondo le previsioni degli analisti che si occupano del titolo, la crescita degli ricavi è un punto di forza per la società, come dimostra l’andamento previsto per i prossimi tre anni: 59% di 2025. Anche la crescita degli utili attualmente prevista dagli analisti per i prossimi esercizi è particolarmente solida. Inoltre, l’azienda gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini. Infine, in generale, la società ha registrato risultati sopra il consensus degli analisti con tassi di sorpresa complessivamente positivi.

I tre analisti che si occupano di Salcef Group sono positivi sul titolo. Il consensus medio raccomanda Compra o Compra Adesso sull’azione. La dispersione dei prezzi obiettivo dei differenti analisti del consensus è relativamente debole, suggerendo un metodo di valutazione consensuale dell’azienda e delle sue prospettive. Allo stato attuale il prezzo obiettivo medio a un anno esprime una sottovalutazione superiore al 22%.

Tra gli aspetti negativi c’è che il livello di valorizzazione dell’azienda è particolarmente elevato se si considerano i flussi di cassa generati dall’attivo. Inoltre anche il rapporto tra prezzo e fatturato è abbastanza elevato.

I massimi storici respingono il rialzo di Salcef Group, ribasso in arrivo? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Salcef Group (MIL:SCF) ha chiuso la seduta del 22 novembre in ribasso del 1,06% rispetto alla seduta precedente a quota 23,40 €.

Ancora una volta area 25 € ha frenato l’ascesa delle quotazioni. Il titolo, quindi, potrebbe andare incontro a un ritracciamento che verrebbe confermato da una chiusura giornaliera inferiore a 23,19 €.

Qualora, invece, venisse superata area 25 €, allora le quotazioni potrebbero partire al rialzo secondo lo scenario mostrato in figura.

