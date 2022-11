I luoghi sensazionali dove ammirare i colori dell’autunno e vivere un’esperienza unica e memorabile

L’autunno, quest’anno, è arrivato con un po’ di ritardo e il sole, in molte città, ha scandito con sorpresa le ultime settimane di ottobre. I primi giorni di novembre, invece, cominciano a farci sentire sempre più vicini al Natale, soprattutto per un particolare fenomeno, il foliage autunnale. In inglese vuol dire “fogliame” e indica i colori particolari delle foglie, che possono variare con le diverse temperature e stagioni. In questo periodo la natura ci regala paesaggi d’incanto, come delle vere e proprie tele dipinte a mano. Gli alberi e le piante assumono tonalità incredibili, come il giallo, l’arancione, il rosso e il marrone, e la terra si riempie di foglie variegate.

I luoghi sensazionali dove ammirare il foliage autunnale

Esistono, poi, delle zone dove è più visibile questo straordinario fenomeno, perché particolarmente ricco di vegetazione. Fanno da cornice mete piene di fascino e accattivanti, da immortalare con foto che potremo stampare e appendere per abbellire una parete spoglia di casa.

Tra ottobre e novembre potremo assistere a questi colori magici con un’esperienza unica nel suo genere, ovvero il Treno del Foliage, che percorre più tappe. Salendo a bordo, con un biglietto di andata e ritorno, contempleremo dei paesaggi da favola in un percorso davvero molto interessante. Sono 52 km di magia pura e visuali multicolore a bordo del treno che parte da Domodossola fino ad arrivare a Locarno, in Svizzera. In più potremmo fermarci per visitare una tra le cittadine intermedie, informandoci prima sulle precise regole del biglietto.

La durata del viaggio che attraversa i luoghi sensazionali dove ammirare questi paesaggi è di circa 2 ore, con più di 30 fermate intermedie. Se non vogliamo arrivare fino in Svizzera, scendiamo presso un’altra località come Santa Maria Maggiore o Re, o altri bellissimi borghi suggestivi da visitare. Questi luoghi potrebbero ispirare i nostri futuri viaggi, più o meno brevi, per scoprire luoghi che non conosciamo bene ma che sono incredibilmente belli.

Cosa fare con le foglie autunnali

Durante le nostre gite o nel nostro giardino, se raccogliamo un sacchetto di foglie con i tipici colori dell’autunno, potremmo poi usarle in vari modi. Un’idea utile, in previsione delle feste di dicembre, sarebbe quella di sfruttarle per decorare le ghirlande da appendere, insieme a pigne e rami. Allo stesso modo serviranno per creare centrotavola a tema autunnale o portacandele. Potremo abbellire le nostre luminarie e luci esterne appendendo le foglie con del fil di ferro, darà un effetto molto particolare sulle pareti. Infine, potremmo riciclarle e usarle come fossero degli stampini per colorare vecchie tovaglie o lenzuoli macchiati ed evitare di buttarli.