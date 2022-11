8 sbalorditivi ed efficaci rimedi per togliere macchie di sangue secco ostinate dai tessuti

Spesso distrazione e sintomi di stanchezza giocano brutti scherzi e può capitare di macchiare sbadatamente i nostri capi. La mossa giusta sarebbe intervenire subito per eliminare tempestivamente i residui da ogni tipo di tessuto, così eviteremo di fare fatica successivamente e impiegare mille prodotti. Non è raro, poi, rovinare del tutto una camicia, le lenzuola, il materasso, perché insistiamo con gli elementi meno adatti. Il sangue non più fresco rientra nella categoria delle macchie più ostiche da rimuovere dai tessuti di vario genere. Certo, anche in questo caso, agire rapidamente potrebbe salvarci da rocamboleschi salti mortali. Ma se non ci accorgiamo in tempo dell’inconveniente, potremmo utilizzare alcuni semplici ingredienti.

Salviamo tutti i tessuti con 8 sbalorditivi ed efficaci rimedi per togliere macchie di sangue

Non disperiamo se sporchiamo indumenti e biancheria da letto con qualche goccia di sangue, è un piccolo incidente che potremmo risolvere in poche mosse. Non buttiamo via i jeans che presentano piccole macchie di sangue secco, perché basterà agire con del comune sale grosso. Un insospettabile ingrediente che permetterà anche di non schiarire i tessuti denim più scuri. Aggiungiamo pochi cucchiai di sale grosso in una bacinella con acqua fredda, strofinando energicamente sulla macchia con un vecchio spazzolino. Lasciamo il capo in ammollo per almeno un’ora prima di fare un classico lavaggio in lavatrice.

Un altro metodo sarebbe quello di usare della semplice acqua frizzante freddissima, versandola principalmente sulla parte macchiata. Se il tessuto da salvare è chiaro impieghiamo dell’acqua ossigenata, spruzzandola direttamente sulla macchia, dopo un’ora potremo lavare il capo. Nella lista degli ingredienti efficaci non può mancare il bicarbonato, un alleato nelle pulizie di casa. Bisognerà mescolarne un cucchiaio con 2 di acqua per realizzare una crema smacchiante da spalmare sull’alone, per poi risciacquare.

Ingredienti insospettabili per rimuovere gli aloni

Uno degli 8 sbalorditivi ed efficaci rimedi per togliere macchie di sangue è ancora più singolare. Il metodo consiste nell’usare dell’amido di mais, anche utile per rimuovere incrostazioni in bagno. Potremo eliminare gli aloni sia dalla biancheria che dal materasso creando una crema con amido e acqua. Strofiniamo questo mix sulla macchia e lasciamo in posa per 15 minuti circa, poi eliminiamo le tracce con un panno umido.

Sembrerà strano ma in questi casi potrebbe essere efficace anche l’azione dell’alcol etilico, evitando tessuti delicati e colori scuri che potrebbero alterarsi. Versiamone poche gocce sulla macchia di sangue e poi versiamo dell’acqua frizzante fredda. Anche il percarbonato di sodio potrebbe rivelarsi utile a smacchiare, creando sempre una sorta di pastella da passare sull’alone, lasciandola agire per almeno mezz’ora, prima di risciacquare. Infine, un insospettabile elemento efficace potrebbe essere il dentifricio, da spalmare sulla macchia. Lasciamo che questo ingrediente si asciughi e se è il caso ripetiamo l’operazione prima di lavare con acqua fredda.