Ecco tutte le affinità zodiacali del weekend con Marte retrogrado che stimola 3 segni in particolare

Un secondo weekend di novembre che si preannuncia poco foriero per gite fuori porta o affini. Il clima è decisamente cambiato, pioggia e freddo sono arrivati, pure la neve sopra i 1000 metri. Insomma, tempo più da camino, primi piumoni e tisane che da aria aperta.

Novembre si è aperto con Marte retrogrado che assicurerà ottimi guadagni per Sagittario, Capricorno e non solo. Tuttavia, in questo weekend, andiamo a vedere quali sono le affinità più interessanti, per vivere un fine settimana con la giusta compagnia.

Partiamo allora proprio dal segno dominante in questo periodo, cioè lo Scorpione. Coinvolgente ed eccitante, questi potrebbero essere due aggettivi ideali per descrivere il weekend dei nati dal 23 ottobre al 21 novembre.

In particolare, essi preferiranno la compagnia di Vergine e di Cancro, entrambi capaci di illuminare anche due giornate in cui si vedrà davvero poco sole. Non ci sarà verso, invece, di andare d’accordo con i nati nel proprio stesso segno, quindi meglio evitare incroci pericolosi tra scorpioni.

Ecco tutte le affinità zodiacali del secondo weekend di novembre

Sagittario vivrà un mese top e anche questo fine settimana sarà particolarmente brillante. Nei rari sprazzi di sereno di queste giornate si potrebbe optare per un’attività sportiva in coppia. Potrebbero essere meglio amalgamate quelle con Toro e Leone. In particolare, con la prima ci sarebbe un feeling che potrebbe andare oltre allo sport. Meglio evitare, anche in questo caso, l’uscita tra persone dello stesso segno.

Per il Capricorno, invece, si consiglia di stare lontano da un Ariete particolarmente nervoso. Invece, saranno Cancro e Vergine a poter regalare soddisfazioni ai nati dal 22 dicembre al 20 gennaio. Insomma, forte concorrenza allo Scorpione per accaparrarsi questi due segni.

Il weekend di quelli di aria e di acqua

Per la Bilancia, sarà un weekend un po’ teso. Qualche incomprensione, soprattutto con i nati sotto il segno dello Scorpione. Meglio, allora, cercare di starne lontano per rivolgersi, invece, a Pesci e, soprattutto, ai Gemelli. Tra segni d’aria ci si intende, quindi meglio perdersi in un abbraccio di reciproca intesa e complicità. Magari avvolti da un’atmosfera profumata, con delle candele fai da te con una fragranza particolare.

Per i nati dal 21 maggio al 21 giugno, un’ottima alternativa alla Bilancia sarà il Leone. Anzi, potrebbe addirittura essere un weekend incandescente se si dovessero verificare alcune situazioni.

Per l’Acquario, invece, sarà il classico fine settimana sereno e poco nuvoloso. L’esatto contrario del meteo, insomma. Essere circondati da persone nate sotto il segno del Toro o dell’Ariete lo renderà ancora migliore.

Chiudiamo la panoramica generale con Cancro e Pesci. I primi si troveranno molto bene con Scorpione e Capricorno, ma dovranno mantenersi alla larga dalla Bilancia, a meno che non ci siano rapporti già super consolidati. Invece, i nati dal 20 febbraio al 20 marzo saranno profondamente attratti dall’Ariete e dovrebbero fare di tutto per avvicinarlo, soprattutto se single.

Ecco tutte le affinità zodiacali del weekend con protagonista Marte retrogrado più del maltempo.