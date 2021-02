Quando pensiamo al lavoro, ci vengono in mente diverse mansioni svolte da secoli. Queste possono essere l’insegnante, il medico, il muratore, l’architetto, il bidello, il giornalista. Insomma, tanti incarichi presenti da diverso tempo nella nostra società. Ma esistono anche dei lavori forse meno “comuni”, che rendono anche piuttosto bene. Scopriamo allora quali sono i lavori piuttosto insoliti che hanno stipendi davvero soddisfacenti.

Lo shopper professionale

La figura del personal shopper è piuttosto recente. Si tratta di un lavoro che si è diffuso dopo l’apparizione in televisione di programmi che parlano per lo più di cambiare il proprio look. Ad oggi, questo lavoro è molto richiesto, soprattutto da chi non crede di avere buon gusto nel vestire. Perciò, si assume un personal shopper, che andrà in giro per negozi a scegliere gli abiti adatti ad ogni occasione. Le prestazioni, però, sono anche ben pagate. Il cachet di un personal shopper, infatti, si aggira attorno ai 60 euro l’ora. Insomma, uno stipendio non da poco! Per diventarlo, basterà cercare dei corsi appositi nelle Accademie di moda.

Il collaudatore di scivoli d’acqua

Questo è il lavoro dei sogni di ogni bambino. Il collaudatore di scivoli d’acqua, infatti, è un posto molto richiesto. Si tratta di un lavoro sicuramente particolare, ma anche tanto divertente. E, se si ama l’euforia e l’adrenalina, è sicuramente quello giusto. La mansione principale, infatti, è quella di testare i nuovi giochi che un parco acquatico propone, per poi dare il proprio giudizio. Uno stipendio annuo di un collaudatore di scivoli d’acqua si aggira attorno ai 23.000 euro lordi. Insomma, un cachet non indifferente! Non bisogna avere grandi requisiti, ma la concorrenza è spietata!

Damigella d’onore professionista

Anche questo è un lavoro piuttosto insolito. Solitamente la damigella d’onore è una persona molto vicina alla sposa. Ma, in alcuni matrimoni, le cose non stanno esattamente così. E se c’è un wedding planner, perché non può esserci anche una damigella d’onore professionista? Quest’ultima si dovrà occupare di calmare la sposa e di soddisfarla nelle sue richieste, organizzando anche un fantastico addio al nubilato. Il cachet, anche questa volta piuttosto proficuo, è di circa 150 euro all’ora.

