Due semplici metodi per crescere in altezza

L’altezza di una persona è determinata principalmente dal corredo genetico, ma è anche possibile aumentare la statura prendendosi cura del proprio corpo. Il periodo di crescita è principalmente quello che va dai quattordici ai diciotto anni, cioè quel momento in cui i dischi intervertebrali si stanno consolidando.

Durante questa fase di sviluppo si possono seguire due semplici metodi per poter crescere in altezza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Modificare l’alimentazione

Mangiare bene e in modo regolare è la regola da seguire quando si vuole aiutare lo sviluppo del corpo. Nello specifico è importante consumare ad ogni pasto verdura fresca, frutta e fonti proteiche magre.

Una buona proporzione è infatti dividere il piatto in quattro: due quarti vanno riempiti di verdure, un quarto con carboidrati complessi (come cereali integrali o patate) e il restante quarto con fonti proteiche magre (ovvero pollo, pesce, fagioli e frutta secca).

E come spuntini durante la giornata sarebbe meglio consumare frutta fresca, verdura e latticini a basso contenuto di grassi.

Uno stile di vita più sano

Anche le abitudini giornaliere influiscono in gran parte sulla crescita dell’organismo e, quindi, sull’altezza. Sebbene la postura tecnicamente non aiuti a crescere in altezza, questa fa certamente sembrare più alto. Mentre si cammina è importante tenere la testa alta e la schiena dritta e lo stesso bisogna fare da seduti, prestando attenzione ad appoggiarsi bene allo schienale. Anche lo sport è estremamente importante: allenarsi anche solo trenta minuti al giorno favorisce la salute di ossa e muscoli, che sono le fondamenta per poter crescere. Il tipo di sport praticato non è fondamentale, ma alcuni, tra cui il nuoto, favoriscono l’allungamento della spina dorsale e quindi lo sviluppo in altezza.

Per finire il sonno è importantissimo. Riposare per bene la notte aiuta a rigenerare la muscolatura usurata durante il giorno e recuperare le energie utilizzate. Sette o otto ore di riposo sono ottimali durante la fase di crescita per garantire al corpo di riprendere le forze e concentrarsi sullo sviluppo.

Abbiamo quindi visto due semplici metodi per crescere in altezza, che se seguiti correttamente porteranno a risultati certi.

Approfondimento

Come abbassare la febbre con metodi naturali