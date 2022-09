I lavori nell’orto si sono intensificati durante il periodo estivo ma, con il finire della bella stagione, non verranno meno. Sarà comunque necessario continuare ad occuparsi delle nostre verdure e, in generale, dell’orto. Infatti è proprio in questo momento che ci saranno diversi tipi di lavori da fare oltre che nuovi raccolti e semine. Il mese è autunnale e, specialmente nelle regioni del Nord, sarebbe preferibile seminare in semenzaio per limitare il rischio gelate.

I lavori da fare nell’orto di ottobre tra semine, trapianti e raccolti

Tra gli ortaggi perfetti per essere coltivati proprio ad ottobre troviamo quelli che hanno un ciclo di crescita breve. Si tratta di quelle verdure che potranno ancora essere raccolte prima dell’arrivo dell’inverno vero e proprio. Tra queste possiamo citare i ravanelli ma anche diverse tipologie di insalata, le carote e lo scalogno. Ortaggi invernali come la rapa, invece, troveranno il loro periodo ideale tra novembre e dicembre. Sono proprio questi gli ortaggi che, insieme a fave o cipolle resistono egregiamente al freddo e regaleranno soddisfazioni in inverno. Ancora, gli asparagi, il cardo o la bietola saranno ideali proprio per questo periodo. Al posto dei pomodori si potranno piantare le fave, le cipolle oltre ai fagioli.

Trapianti

Anche per quanto riguarda i trapianti bisognerà assicurarsi che si tratti di prodotti resistenti alle basse temperature. All’inizio del mese si potranno ancora mettere a dimora cavoli e cavolfiori. Si sconsiglia di farlo a fine ottobre dal momento che le gelate potrebbero rovinare il raccolto. Tra i trapianti, le già citate cipolle, gli spinaci o la verza.

Raccolti

Tra i lavori da fare nell’orto di ottobre troviamo anche le raccolte. Tra gli ortaggi che si potranno ancora raccogliere ad ottobre troviamo i peperoni ma anche i pomodori, le zucchine e le melanzane. Oltre a questi non bisognerà dimenticare gli ortaggi tipicamente autunnali come i cachi, le castagne e ancora alcuni fichi.

Lavori

Il mese di ottobre, in modo particolare, sarà perfetto per procedere a diversi tipi di lavoro. Dalle vangature alle concimazioni che prepareranno il terreno alle coltivazioni dei mesi primaverili. Molto importante, poi, sarà eliminare le erbacce e procedere a pacciamature e a disinfestazione delle piante. Tra i lavori, poi, possiamo anche trovare la potatura di alcuni alberi da frutto come il pesco o l’albicocco. Si potrà irrigare meno grazie all’arrivo delle piogge e, soprattutto, all’abbassamento delle temperature.

Lettura consigliata

Chi ama l’orto ma non ha pazienza dovrà scegliere questi ortaggi