Siamo giunti al nono mese dell’anno, quello che segnerà il cambio di stagione, ma anche le finanze di milioni di italiani. In questi 30 giorni, infatti, un intenso flusso di pagamenti partirà dalle casse dell’Istituto di Previdenza verso gli aventi diritto alle varie prestazioni sociali.

Presentiamo allora i dettagli del nuovo calendario di pagamenti e i giorni di settembre in cui arriveranno i soldi di INPS, REM o NASPI e assegno unico.

I pagamenti dell’INPS nella prima parte del mese di settembre 2021

Già dai primissimi giorni del mese, dovrebbero esserci alcune disposizione di pagamento in merito all’assegno unico figli minori. Tuttavia, questi flussi dovrebbero riguardare solo chi ha inoltrato la domanda ai primi di luglio.

Invece la prossima settimana (orientativamente intorno all’8 settembre) ci sarà l’accredito della social card INPS. Abbiamo già visto che la carta acquisti è molto utile per pagare alcune utenze domestiche e la spesa alimentare. A giorni, dunque, ci sarà la ricarica del nuovo bimestre: settembre e ottobre.

Altro importante flusso di pagamenti atteso a inizio mese riguarda la NASPI, l’indennità di disoccupazione. A partire dal 10 settembre (e fino al 17 circa), sarà accreditata l’indennità di competenza agosto. La data precisa in questo caso varierà a seconda di quando è stata presentata la relativa domanda.

I flussi di pagamenti verso la metà del mese

Nella parte centrale del mese, le disposizioni di pagamento più importanti saranno quelle legate al REM e al reddito (RdC) e alla pensione di cittadinanza (PdC).

Circa il REM, il 15 settembre dovrebbero iniziare i pagamenti della seconda mensilità (competenza luglio). Questi flussi interesseranno coloro i quali hanno presentato la domanda di proroga del REM per altri 4 mesi, come previsto dal Decreto Sostegni bis.

Inoltre, mercoledì 15 settembre avremo la ricarica speciale per alcuni percettori del RdC o della PdC. A metà mese, infatti, sarà ricaricata la card solo di coloro i quali attendono il primo accredito in assoluto o il primo accredito dopo il rinnovo (dopo i 18 mesi canonici).

Infine, è bene ricordare che per chi percepisce il reddito di cittadinanza l’assegno unico ponte INPS in 3 casi non è affatto automatico.

I giorni di settembre in cui arriveranno i soldi di INPS, REM o NASPI e assegno unico

Dal 20 settembre in poi dovrebbero arrivare le prime disposizioni circa il bonus bebè. Invece, per chi attende il bonus IRPEF 100 euro, meglio conosciuto come ex bonus Renzi, l’appuntamento è all’incirca per il 23 del mese.

Infine giungiamo alla data di lunedì 27 settembre, probabilmente una delle più ricche di tutto settembre 2021.

Anzitutto ci sarà il pagamento anticipato (per il canale Poste Italiane) delle pensioni di ottobre. La recente disposizione della Protezione Civile, infatti, ha ufficializzato che si terranno dal 27 settembre fino al 1° ottobre.

Ma sempre nella stessa data del 27 settembre ci sarà anche la ricarica ordinaria dei percettori di PdC e di RdC. In particolare, quest’ultimi riceveranno il ricco carico di arretrati dell’assegno unico ponte figli minori. Infatti, i percettori di RdC riceveranno per quella data non solo l‘accredito ordinario ma anche le tre mensilità di arretrati dell’AU: luglio, agosto e settembre.

Approfondimento

INPS erogherà 400 euro mensili a questi beneficiari anche se percepiscono reddito di cittadinanza.