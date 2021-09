Nonostante siano ormai diversi mesi che abbiamo la possibilità di andare al mare e sdraiarci sul lettino, capita ancora spesso di avere a che fare con le conseguenze causate dal sole. Dovute, soprattutto, a nostre distrazioni e disattenzioni. Difatti, anche se la nostra pelle si mostra, a questo punto dell’estate, abbronzata e colorata, non vuol dire che possiamo smettere di applicare la crema protettiva. In quanto, scottature, bruciature e altri problemi potrebbero sempre farsi vivi, con tutte le scocciature del caso.

Un’attenzione in più

Quando prendiamo il sole e ci abbronziamo dovremmo sempre cercare di rimanere particolarmente attenti. In quanto, non è soltanto il momento in cui siamo sdraiati sul lettino ad essere importante, ma anche il prima e il dopo risultano fondamentali. È difatti necessario trattare la pelle delicatamente, applicando una crema protettiva prima dell’esposizione. Oltre, ovviamente, ad utilizzare un dopo sole subito dopo aver passato la giornata in spiaggia.

Dopo una scottatura, attenzione a questo errore che peggiora la situazione e fa spellare

Ci sono vari modi in cui possiamo aiutare la nostra pelle a prendere colore in maniera salutare evitando le scottature. La prima arma a cui affidarsi, ovviamente, rimane la crema solare, unica in grado di fornire uno scudo protettivo efficiente.

Oltre a questa possiamo poi sfruttare l’aiuto di alcuni ingredienti che, per loro componenti specifiche, riescono a darci una mano nell’ottenere la tanto desiderata tintarella. A tal proposito, per chi volesse approfondire alcune settimane fa abbiamo svelato come in tantissimi hanno questo cibo nella dispensa senza sapere che fa durare a lungo l’abbronzatura. Oggi continuiamo a parlare di questo argomento, ma spostando la nostra attenzione su ciò che succede dopo aver preso il sole. Soffermandoci, in particolar modo, su quei malaugurati casi in cui, a causa di disattenzioni o distrazioni, ci si prende una bruciatura.

Difatti, dopo una scottatura, attenzione a questo errore che peggiora la situazione e fa spellare. Parliamo di quando, nei giorni successivi all’esposizione al sole, si decide di indossare vestiti piuttosto aderenti. Come, ad esempio, camicie attillate o skinny jeans.

Per molti potrà sembrare un particolare di poco conto, ma a dire il vero non lo è affatto. La pelle, soprattutto se provata da un’esposizione prolungata al sole, necessita di respirare. Di conseguenza, un contatto stretto e continuo con un tessuto non farà altro che peggiorare la situazione, causando un rallentamento della guarigione. Così facendo, non soltanto la scottatura ci metterà molto più tempo ad andare via, ma ci troveremo anche a dover fare i conti con le fastidiose spellature. Suggeriamo, dunque, dopo aver preso molto sole, di indossare abiti larghi in lino o cotone, in grado di far respirare la pelle.