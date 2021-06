Le piante di aloe sono perfette per abbellire e rendere più sani i nostri ambienti. Il gel che si estrae da questa pianta è molto utile per la salute e la bellezza della pelle. Proprio per questo motivo, oggi vogliamo illustrare 3 modi in cui possiamo conservare il gel di aloe vera una volta estratto dalla foglia. La Redazione raccomanda di partire sempre da una talea di aloe vera biologica. Infatti, questa pianta, se coltivata in città, non sarà esposta a un clima salutare ed è meglio non utilizzarla.

I geniali trucchetti per conservare il gel di aloe vera mantenendone le proprietà

Per il primo metodo, prendiamo la nostra talea e tagliamola con un coltello in diverse parti più piccole. Prendiamo una ciotola, riempiamola d’acqua e mettiamo a mollo i nostri pezzi di aloe. Lasciamoli in ammollo per circa 15 minuti e rimuoviamo l’acqua. Ripetiamo l’operazione una seconda volta ed estraiamo il gel. Quindi, con un coltello, togliamo la parte verde in modo da ricavare soltanto il gel. A questo punto, mettiamo il gel di aloe vera nel frullatore e tritiamolo per qualche secondo. Infine, mettiamolo negli stampi per il ghiaccio e lasciamolo nel freezer per almeno 24 ore prima di utilizzarlo. In questo modo, il gel di aloe vera si conserverà fino a 8 mesi.

Per il secondo metodo da noi consigliato, abbiamo bisogno di un barattolino di vetro. Mettiamo al suo interno due cucchiai di gel di aloe vera e 2 cucchiai di miele. Mescoliamo bene e riponiamolo in un luogo fresco e asciutto. Il miele, infatti, è un conservante naturale e ci permetterà di mantenere il nostro gel fresco per circa 6 mesi.

L’ultimo metodo da noi suggerito ci permetterà di conservare l’aloe per circa 2 mesi. Per farlo, dovremo mettere in un frullatore 1 grammo di vitamina C in polvere per 120 grammi di aloe vera. Frulliamo per bene e mettiamo il prodotto in un contenitore ermetico nel frigorifero.

Questi sono i geniali trucchetti per conservare il gel di aloe vera mantenendone le proprietà. Ricorrendo a una di queste soluzioni, avremo a disposizione del gel di aloe vera sempre fresco e ricco delle infinite proprietà che possiede.

