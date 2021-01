Le piante, si sa, oltre ad essere belle, possiedono infiniti benefici. Oggi spieghiamo perché tenere queste 6 piante in casa migliora la nostra salute: dalle proprietà antinfiammatorie a quelle digestive, da quelle cicatrizzanti a quelle antibatteriche, queste piante possono diventare le nostre migliori alleate.

Aglio

L’aglio è una pianta perenne che arriva dall’Asia centrale, ma è conosciuta sin dai tempi antichi: si parla di essa già nei papiri egiziani risalenti al 1550 a.C. Già allora, l’aglio era conosciuto per le sue proprietà ed era usato per combattere il mal di testa e le punture di insetti. Oggi questa pianta è nota per le sue proprietà antibatteriche e vermicide. Inoltre, provoca la vasodilatazione di arterie e capillari e quindi regola anche la pressione arteriosa. Infine, migliora le funzioni immunitarie e sembra che, le sostanze solforate che contiene abbiano il potere di rallentare il progredire del cancro all’esofago, allo stomaco e al colon.

Aloe

L’aloe è una pianta le quali foglie sono una vera e propria fonte preziosa. Il loro contenuto è un potente antinfiammatorio e fornisce moltissimi benefici per la pelle, tra i quali favorire la guarigione e la cicatrizzazione delle ferite e rallentare l’invecchiamento della pelle. Inoltre, rafforza il sistema immunitario e protegge il nostro intestino, oltre a favorire la digestione: essa, infatti, è ricca di enzimi naturali che aiutano la decomposizione di grassi e zuccheri.

Eucalipto

L’eucalipto è usato in farmacia ed erboristeria per le sue proprietà balsamiche ed espettoranti. Molto adatta per i bambini, essa cura le affezioni delle vie respiratorie in maniera naturale. L’eucalipto è spesso impiegato insieme all’aloe per cicatrizzare le ferite e inoltre, riduce i dolori causati dai reumatismi e da strappi muscolari. Tenerla in casa favorisce la disinfezione degli ambienti.

Menta

La menta è una pianta conosciuta per la sua azione rinfrescante, ma è anche un repellente naturale: infatti, tiene lontani insetti e zanzare. Essa, grazie al mentolo che contiene, è un ottimo digestivo ed è alleato dell’alito fresco. Il mentolo, non solo favorisce la digestione, ma è anche impiegato come antiemetico e dunque per contrastare nausea e vomito.

Zenzero

Tra gli antiemetici è conosciuto anche lo zenzero. Tenerlo in casa è utile poiché favorisce la digestione aiutando la decomposizione dei grassi ed ha proprietà antibiotiche. Allevia infatti i sintomi di influenza e raffreddore aumentando le difese del nostro sistema immunitario.

Timo

Ultimo, ma non per importanza, il timo. Molto ricco di vitamine A e C, aiuta a trattare diversi fastidi quali dolori mestruali, ritenzione idrica ed infezioni del tratto urinario. Tisane a base di timo aiutano a contrastare le classiche cefalee post-sbornia ed agiscono anche come calmante naturale.

Tenere queste 6 piante in casa migliora la nostra salute: scegliamo quelle più adatte a noi e alle nostre esigenze per trarre da loro i massimi benefici.

