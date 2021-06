L’estate è arrivata e il caldo inizia a farsi sentire. In questo periodo iniziamo a escogitare stratagemmi per resistere alla canicola come piazzarci vicino al ventilatore, usare un ventaglio e chiudere le persiane nelle ore più calde del giorno.

In questa estate di post pandemia ci saranno gli europei, in cui tiferemo il nostro Paese. Cosa possiamo bere per rinfrescarci nelle sere estive davanti alla partita degli Azzurri? Per alcuni bere una birra può essere troppo pesante e della semplice acqua non risultare abbastanza soddisfacente.

Per questo oggi vedremo qual è la bevanda fresca e dissetante perfetta per vedere le partite degli europei.

Una bevanda ottima poco conosciuta

D’estate gli italiani amano bere le solite bevande per rinfrescarsi. C’è chi beve birre leggere, chi bevande gassate e succhi e chi preferisce idratarsi con dell’acqua. In questo articolo abbiamo visto come preparare un ottimo cocktail dissetane sempre più alla moda.

Si tratta di tutte ottime idee ma dobbiamo sapere che non tutte le bevande sono uguali nella nostra lotta contro il caldo.

Oggi vogliamo proporre una bevanda semplicissima da preparare a casa nostra, super fresca e dissetante e dal gusto delizioso.

Si tratta della radler, una bevanda fatta con la birra bionda miscelata assieme a della gassosa o succo di limone.

È questa la bevanda fresca e dissetante perfetta per vedere le partite degli europei

La radler è molto conosciuta ed apprezzata negli altri paesi europei che la consumano per tutta l’estate. Semplice da realizzare ed economico, questo cocktail ha un basso tenore alcolico ed è quindi perfetto per chi non ama l’alcool o non vuole esagerare.

Una radler perfetta si prepara miscelando in parti uguali della birra chiara e della limonata o gassosa.

Se vorremo goderci la partita potremo quindi optare per una birra radler ghiacciata con una fettina di limone, semplice, dissetante e pronta in due minuti.