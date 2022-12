Altro che le lenticchie perché grazie a Giove se sei tra questi segni zodiacali avrai un grande 2023

Ad inizio anno, in tanti, anche solo per curiosità, consultano il proprio oroscopo per capire cosa riserverà loro i prossimi 12 mesi. Grazie al passaggio di Giove, ci saranno dei segni che nel 2023 brinderanno tutto l’anno.

Come sarà il 2023 per il nostro segno zodiacale? Confessa che anche tu, come tutti, hai già dato una sbirciata alle previsioni del prossimo anno. Come sempre, ci saranno segni che brinderanno spesso e altri che si ritroveranno tra le mani il bicchiere mezzo vuoto.

E le stelle dicono altro che le lenticchie perché grazie a Giove se sei tra questi segni zodiacali potresti vivere quasi di rendita. Come? Facciamo il conto alla rovescia come a Capodanno, partendo di più sfortunati.

Ecco i 4 segni ai quali il 2023 andrà di traverso

Scorpione. Cari amici dello Scorpione, il 2023 sarà un anno terribile. Dal punto di vista economico, Giove ci guarda di traverso. E, in amore, terremo lontani chi ci vuole stare vicino, con rischio di ritrovarci soli.

Vergine. Per fortuna che almeno Giove ci darà una mano dal punto di vista economico, nonostante Saturno. Il che non guasta. Male, invece, anzi molto male in amore dove il nostro carattere rischierà di lasciarci isolati. Corriamo ai ripari.

Acquario. Cosa abbiamo fatto di male? Le relazioni amorose attraverseranno un anno pieno di grandi problemi, non sempre risolvibili. E Giove, sempre lui, ha deciso che economicamente dovremo rimboccarci le classiche maniche per sopravvivere.

Cancro. Se dovessimo dividere l'oroscopo per i primi 6 mesi, il Cancro sarebbe ultimo. Poi, invece, da maggio in poi, tutto filerà per il verso giusto. Non solo finanziariamente (giochiamo al Gratta e Vinci), ma, soprattutto, in amore.

A questi 4, invece, andrà leggermente meglio, ma non troppo

Leone. Chiariamo. Venere ha deciso che il tuo fascino sedurrà chiunque vicino a te. Peccato che, economicamente, le cose non andranno bene nella prima metà dell’anno. Insomma, aggrappiamoci alla regola del 50-30-20.

Bilancia. Che birbantelli che siete voi della Bilancia. E, soprattutto, cosa vi ha preso? Iniziate il 2023 spendendo oltre misura (e saldo) e, soprattutto in amore, vi darete alla pazza gioia, senza limiti. Datevi un freno.

Gemelli. Saturno contro rovina l'ottimo inizio economico del 2023. Occhio alle spese, insomma. Va molto meglio la sfera sessuale e dei rapporti di coppia. Il tuo sarà uno dei segni più "caldi", soprattutto in estate.

Pesci. Accendi una candela a Giove che da maggio ti porterà in dono un saldo più alto del conto. E ti renderà meno "Scrooge" in amore, dove sei un vero rompiscatole.

Altro che le lenticchie perché grazie a Giove questi 4 segni andranno a mille