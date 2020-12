Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I gatti vivono attorno all’uomo da millenni. Si pensi che alcune scoperte datano la convivenza tra uomo e gatto a circa 9.000 anni fa. Ormai siamo tutti abituati a vedere gironzolare questo animale nei cortili, nei boschi e addirittura nelle piccole città. Il gatto è tanto presente nelle nostre vite da farci pensare che non ci sia niente che non sappiamo su questo animale. In alcuni casi può essere vero.

Nell’immaginario comune i gatti sono molto diversi da noi. Piccoli, leggeri e cacciatori, sono buffi e spesso assumono comportamenti per noi inspiegabili. Alcune persone però non sanno che i gatti sono più simili a noi di quanto ci immaginiamo per questo motivo.

I felini hanno questa caratteristica che li rende simili all’uomo

Proprio come succede ai bambini, anche i gattini vanno incontro a questo episodio durante la loro vita: perdere i dentini da latte. I gattini nascono senza denti. I primi dentini da latte a spuntare sono gli incisivi, seguiti dai canini e dai molari. I primi appaiono a circa due o quattro settimane dalla nascita del gattino. Gli ultimi dentini da latte dovrebbero spuntare entro le sei settimane di età.

I denti da latte dei gatti vengono sostituiti dai denti permanenti, proprio come succede a noi essere umani. Come indicato dall’Enciclopedia Britannica, i denti permanenti sono 30. Di questi, 16 sono presenti sulla mascella superiore mentre 14 su quella inferiore. I dentini da latte vengono sostituiti dai denti permanenti tra i quattro e i sette mesi di età. Come abbiamo visto, i gatti sono più simili a noi di quanto ci immaginiamo per questo motivo!

I denti dei gatti sono particolari

Umani e gatti sono quindi simili per la perdita dei denti da latte. La dentatura dei gatti è però diversa dalla nostra. Al contrario dei nostri, i denti dei gatti non sono fatti per masticare il cibo. La loro funzione è diversa: principalmente sembra che taglino il cibo da ingerire. Addirittura sembra che la maggior parte dei denti laterali non si tocchi quando la bocca è chiusa!

Se possediamo dei gatti e temiamo che abbiamo dei problemi ai denti, portiamolo da un veterinario specializzato. Questo potrà anche dirci se la perdita dei denti da latte e la crescita di quelli permanenti sta avvenendo nel modo corretto o no.