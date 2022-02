Come ogni mese, seduti comodamente sul divano di caso, siamo talmente indecisi su cosa guardare in TV che spesso ci arrendiamo prima del tempo, senza scegliere nulla. Eppure, sono talmente tante le serie e le pellicole che non basterebbe una vita intera per poterli guardare tutti.

La scelta, poi, dipende molto dai nostri gusti e soprattutto dal tipo di serata che vogliamo passare. A volte si ha più voglia di un paio di ore in leggerezza, magari sbellicandoci dalle risate. Altre sere preferiremmo film più drammatici, tratti da storie varie o comunque impegnativi. Ci sono poi occasioni particolari, tra amici, dove è d’obbligo un bel classico horror da popcorn e bibita fresca a fianco.

Se poi volessimo uscire da casa, le sale cinematografiche propongono ogni settimana e mese imperdibili lungometraggi da vedere assolutamente.

I film in uscita al cinema e su Netflix da non perdere a febbraio che ci terranno inchiodati allo schermo

Scegliere di vedere un film è sempre un ottimo modo per trascorrere serenamente 2 ore, per dimenticare per poco tempo preoccupazioni e problemi di routine. A febbraio la lista dei nuovi film da poter visionare, sia in sala che su Netflix, è fortunatamente variegata.

Il 10 di questo mese potremmo vedere al cinema Assassinio sul Nilo, un giallo drammatico tratto dal libro di Agatha Christie, dopo il famoso Assassinio sull’Orient Express. L’investigatore Poirot è in vacanza in Egitto in una sontuosa nave da crociera. Proprio in questa location uno strano omicidio sconvolgerà il viaggio di molti passeggeri, compreso il detective belga che dovrà indagare e scoprire la verità, non sempre così scontata.

Il 17 febbraio in sala uscirà Ennio, la storia del grande maestro, con un regista da capogiro, ovvero il grande Giuseppe Tornatore. È una sorta di documentario, anche perché ci saranno musiche e video originali, di repertorio, oltre che testimonianze di colleghi e vari artisti.

Il 28 febbraio esce la pellicola Sul sentiero blu, un documentario eccezionale dove i protagonisti sono dei ragazzi autistici che affrontano il lungo cammino della via Francigena. Insieme a loro, medici ed educatori li aiuteranno ad affrontare momenti più complessi.

In streaming

Su Netflix è disponibile dal 4 febbraio Dalla mia finestra, ispirato al romanzo di Ariana Godoy. Una storia appassionante d’amore che riscalda il cuore, adatta soprattutto ad adolescenti e a chi vuole passare meno di due ore in spensieratezza.

Tra i film in uscita al cinema e su Netflix, a fine mese la famosa piattaforma proporrà Madea, il ritorno, che ci travolgerà con sorrisi e gag comiche. Durante la festa di laurea del pronipote di questa eccentrica protagonista, diverse situazioni mettono a dura prova l’armonia di tutta la famiglia.