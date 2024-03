Tra circa due mesi giungerà una delle date più importanti dell’anno per chi investe in azioni con dividendo. Stiamo parlando del 20 maggio 2024, giorno di stacco delle maggiori società italiane dell’indice FTSE Mib. Tuttavia, le date da segnare non sono finite. Infatti, anche a giugno alcuni titoli staccheranno il proprio dividendo. A quali ci riferiamo? Scopriamolo a breve.

Investire nel mercato azionario è rischioso, ma può essere anche molto remunerativo, specialmente se si scelgono i titoli giusti. Può essere di grande aiuto selezionare delle società che garantiscano elevati dividendi.

Questi ultimi non sono altro che una parte degli utili che le aziende distribuiscono ai propri azionisti per premiarli e incentivarli ad investire nelle loro azioni. Generalmente, le aziende che offrono dividendi hanno una tendenza a generare più profitti. Quindi, sono note per la solidità e la redditività.

3 titoli del FTSE Mib che staccheranno il dividendo a giugno e quando avverrà il pagamento

Oggi parleremo di tre dei titoli di uno dei maggiori indici italiani e cioè il FTSE MIB. Quest’ultimo è un paniere che racchiude alcuni dei titoli più importanti di Piazza Affari, la maggior parte dei quali staccherà il proprio dividendo a maggio.

Ci sono però 3 titoli del FTSE MIB che, invece, lo faranno a giugno. Quali sono e in che giorno? Il primo è Leonardo, che staccherà una cedola da 0,28 euro. Quest’ultima è più elevata rispetto a quella dell’anno scorso, che ammontava a 0,18 euro. Il secondo titolo è Pirelli, che nello stesso giorno staccherà un dividendo da 0,198 euro. Quello dell’anno scorso ammontava invece a 0,218 euro. Infine, Poste Italiane staccherà una cedola di 0,8 euro (saldo di 0,563 euro + acconto di 0,237 euro staccato a novembre), a fronte della cedola da 0,65 euro (saldo di 0,44 euro e acconto di 0,22 staccato a novembre) del 2023.

Ricordiamo che il dividendo di Poste Italiane è uno di quelli che è aumentato di più a Piazza Affari rispetto allo scorso anno. Il pagamento dei dividendi avverrà di regola due giorni più tardi e quindi il 24 giugno, come da regola.

I titoli che hanno aumentato la propria cedola rispetto al 2023

Tra gli altri titoli che hanno incrementato notevolmente la cedola ci sono Prysmian (+17) e Moncler (+2,6) nonché Tenaris (+20%). A quanto pare, dunque, molti aziende quotate a Piazza Affari hanno deciso di premiare i propri azionisti con dividendi più elevati rispetto al passato.

