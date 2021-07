La pelle matura è una condizione che caratterizza quella delle persone che hanno compiuto il trentesimo anno d’età. A partire da questo momento la pelle inizia a perdere elasticità e luminosità a causa di un naturale invecchiamento delle cellule. Tutto questo causa secchezza e la comparsa delle temutissime rughe.

Sebbene sia vero che non esiste una cura miracolosa per prevenire la comparsa delle rughe, è altrettanto vero che possiamo rallentare l’invecchiamento cutaneo con delle piccole accortezze. La cosa più importante è la costanza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

I consigli su cosa fare per ridare tono ed elasticità a una pelle matura

Le cause dell’invecchiamento cutaneo sono assolutamente naturali e fanno parte della crescita di ognuno di noi. Ma esistono altre cause di tipo ambientale che possiamo controllare per rallentare la comparsa di rughe. Stress, inquinamento, raggi solari, alimentazione scorretta, fumo e alcool, sono tutti fattori che peggiorano lo stato della nostra pelle e ne accelerano il processo di invecchiamento. Evitando tutte queste situazioni, dunque, possiamo dare una grande mano alla nostra pelle.

Ma il più importante tra i consigli su cosa fare per ridare tono ed elasticità a una pelle matura è la costanza. Costanza nei trattamenti. È importante detergere bene il viso e non andare mai a dormire col trucco, per esempio. Usare un detergente specifico per pelli mature o secche è l’ideale.

Un’altra cosa importantissima è mantenere la pelle idratata. In questo caso dovremo abbandonare le creme leggere e optare per creme ricche di nutrienti specifiche per pelli mature. L’idratazione è alla base della prevenzione. Ancora meglio sarebbe utilizzare un siero antirughe prima della nostra crema idratante quotidiana. Il siero riesce infatti a penetrare in profondità nella nostra pelle in modo da dare un’idratazione ancora più profonda.

Infine, è fondamentale utilizzare sempre una buona crema solare. L’esposizione prolungata ai raggi solari è una delle prime cause ambientali di invecchiamento cellulare. È dunque importantissimo mantenere una pelle sempre protetta dal sole.

Approfondimento

Attenzione a come ci prendiamo cura della nostra pelle mista durante l’estate