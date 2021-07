Sono tante le persone che, purtroppo, non hanno l’abitudine di fare colazione. Tante di queste persone dicono di non avere alcun tipo di appetito la mattina appena svegli e spesso anche un senso di nausea.

Questo le porta, inevitabilmente, a rimanere completamente a digiuno almeno fino all’ora di pranzo o a bere solo un misero caffè.

Questa cattiva abitudine di mantenere lo stomaco vuoto per così tante ore, porta, a lungo andare, disturbi gastrici. Disturbi che peggiorano se l’unica cosa che assumiamo a stomaco vuoto è un caffè.

Fare colazione la mattina è molto importante. Ci dà, infatti, l’energia per affrontare la giornata senza sentirci costantemente senza forze.

La colazione sana e gustosa da preparare in 5 minuti la mattina

Tutti i nutrizionisti, infatti, nei loro piani alimentari, inseriscono sempre la colazione, parlando di questo pasto come il più importante della giornata.

Questo perché, come avremo sentito dire molto spesso, sveglia il nostro metabolismo, dopo le tante ore di digiuno della notte.

È vero che spesso, appena svegli, la voglia di mangiare proprio non ci sale. Bisogna, infatti, forzarsi e provare a mangiare qualcosa. Forzandosi tutte le mattine, ci accorgeremo come ci verrà automatico fare colazione e, in breve tempo, cominceremo a svegliarci con il desiderio di mangiare qualcosa.

Senza dubbio, le solite colazioni con caffè e fette biscottate non fanno salire l’appetito a nessuno.

Vediamo quindi insieme quale potrebbe essere la colazione sana e gustosa da preparare in 5 minuti la mattina.

Mai più a digiuno la mattina

Basterà avere a disposizione 2 fette di pane in cassetta, un uovo e 10 grammi di gocce di cioccolato fondente.

Per prima cosa, rompiamo l’uovo all’interno di un piatto e mescoliamo. Andiamo ora, a immergere le nostre due fette di pane nell’uovo, finché non saranno totalmente bagnate.

Utilizziamo quindi, una padella su cui versiamo un filo d’olio.

Lasciamo tostare le fette di pane 2 minuti da un lato e 2 dall’altro.

Prima di spegnere la fiamma, versiamo le gocce di cioccolato su entrambe le fette.

In questo modo, con 5 minuti contati, avremo preparato una colazione sana e gustosa. In un piatto unico, siamo riusciti ad unire la giusta dose di carboidrati e la giusta dose proteica che ci serve per affrontare la giornata. Con questa colazione gustosa, svegliarsi la mattina non sarà più tanto faticoso.

Ricordiamoci che possiamo decidere di utilizzare la marmellata o qualsiasi altro tipo di crema, per farcire le nostre fette di pane.