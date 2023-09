Comprare casa a prezzi dimezzati a un passo dalle grandi metropoli grazie a questa intelligente soluzione

I prezzi delle case in Italia sono schizzati verso l’alto negli ultimi anni soprattutto nelle grandi metropoli. C’è una soluzione che permette di acquistare un immobile a prezzi dimezzati rispetto alle grandi città.

Prendiamo Milano, qui i valori delle case hanno raggiunto livelli stratosferici. Per chi lavora o studia a Milano acquistare una casa in città è davvero diventato impensabile a meno di disporre di una certa disponibilità economica. Una soluzione potrebbe essere quella di andare a vivere in città limitrofe a Milano, per esempio Bergamo. Comprare casa a Bergamo può essere una scelta vantaggiosa per chi cerca qualità della vita e convenienza economica.

Perché Bergamo può essere una soluzione interessante per comprare casa

Bergamo è una città che ha molto da offrire a chi vuole comprare casa. Situata a circa 50 km da Milano, Bergamo è divisa in due parti. La città alta, circondata da mura venete e ricca di monumenti e musei. La città bassa, più moderna e dinamica, sede di importanti attività economiche e culturali. Inoltre è una città verde, con numerosi parchi e aree naturali.

Bergamo è perfettamente collegata non solo con Milano ma anche con Brescia, grazie a una rete ferroviaria efficiente. Inoltre vanta anche un aeroporto internazionale, quello di Orio al Serio. Quindi Bergamo può essere una valida soluzione all’acquisto della casa a Milano, per chi lavora nella capitale lombarda. Ma può essere anche un’opportunità per trovare un lavoro in alternativa a Milano.

Il mercato immobiliare di Bergamo è in crescita, con una domanda sostenuta sia da parte dei residenti che da parte di chi cerca una seconda casa o un investimento. I prezzi sono mediamente inferiori a quelli di Milano, con una differenza che può arrivare anche al 50%.

Comprare casa a prezzi dimezzati a Bergamo

A Bergamo, non solo la qualità della vita è elevata ma i prezzi delle case sono la metà di Milano. Grazie alla efficiente rete di trasporti, anche acquistare casa a Bergamo e lavorare a Milano potrebbe risultare una scelta conveniente. Ma quanto costano le case a Bergamo? Abbiamo fatto una simulazione immaginando di volere acquistare un appartamento di almeno 3 locali e 70 metri quadri in buone condizioni. Per le quotazioni abbiamo fatto riferimento al portale immobiliare casa.it

I prezzi sono decisamente minori rispetto a Milano, a volte anche dimezzati. Al momento della stesura dell’articolo, in zona via Venezia c’è in vendita un trilocale di 70 metri quadri a 83.000 euro. In zona Celadina si può acquistare un 3 locali di 90 metri quadri con garage a 85.000 euro. In zona Grumellina si trova uno splendido sottotetto di 120 metri quadri e garage doppio a 95.000 euro. Per chi cerca un terrazzo, le offerte per questa tipologia di appartamento parte da 90.000 euro. A questi prezzi a Milano si compra si e no un piccolo monolocale in periferia.

La scelta di acquistare casa vicino a una grande città

Molti scelgono di andare a vivere in una grande metropoli con tutti gli svantaggi che comporta: problemi di parcheggio, caos, prezzi delle case elevate. Molti lo fanno perché vogliono vivere nella stessa città in cui lavorano. Molti sottovalutano che alle volte pur lavorando nella stessa città in cui vivono, impiegano lo stesso tempo per raggiungere il lavoro di chi vive fuori.

Per chi vive a Bergamo e lavora a Milano raggiungere l’ufficio potrebbe costituire un disagio ridotto e comunque compensato dalla qualità della vita. Ma per comprare casa a prezzi dimezzati rispetto a Milano, e non allontanarsi troppo dalla metropoli si potrebbe fare anche adottare una soluzione diversa. Chi alla città come Bergamo preferisce, un piccolo borgo con meno di 50.000 euro può comprare un trilocale a 20 km da Milano .

Quanto costa una casa a Bergamo e a che prezzo vengono offerti gli affitti?

Le vendite avvengono con una media di 2.408 €/m² con un range da 1.600 €/m² a 5.322 €/m²

Gli affitti invece a circa 10,94 €/m² con un range da 9,72 €/m² a 12,62 €/m².

* (n.d.r. ProiezionidiBorsa riporta gratuitamente annunci dai siti immobiliari della zona con i quali non ci sono rapporti di collaborazione diretti e nè indiretti. Rimanda ad essi per maggiori specifiche sui contenuti, dei quali non si assume responsabilità.)