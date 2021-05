Lo sappiamo, essere a dieta non è per niente facile! Tra uscite con gli amici, giornate no e festività le tentazioni sono sempre dietro l’angolo. Quando però vogliamo resistere possiamo mettere in atto alcuni trucchi.

Ovviamente bisogna sempre ascoltare il proprio corpo. Se si ha troppa fame o non si sta bene, è bene mangiare! Questi consigli sono per quando siamo assaliti dalla noia o dalla golosità. Ecco quindi 3 semplici trucchi per resistere alla voglia di cibo e non cedere alla tentazione per non sgarrare la dieta.

L’importanza dell’idratazione

Se spesso per molti è difficile mangiare poco, altrettanti fanno però l’errore opposto: bevono poco. La disidratazione porta però dei sintomi molto fastidiosi al nostro corpo. Alcuni di questi possono essere scambiati per fare. A volte, infatti, ci sembra di avere un certo languorino, ma in realtà si tratta solo di sete.

Il consiglio è quello di bere un paio di bicchieri d’acqua quando ci viene voglia di cibo. Dopo aver aspettato circa dieci minuti potremo valutare se abbiamo ancora fame o se avevamo semplicemente bisogno di bere. E in ogni caso essere idratati fa bene al nostro corpo!

Ingannarsi da soli

Questo secondo trucchi unisce l’utile al dilettevole. Non solo resisteremo alla tentazione, ma faremo anche attività fisica. Quando siamo in casa e siamo troppo tentati dal frigo, possiamo infatti uscire a fare una passeggiata. Capita, però, che durante il percorso incappiamo in pasticcerie, bar e panetterie. Se la tentazione è forte, rischiamo di cedere e comprare qualcosa.

Il consiglio è quindi quello di uscire senza snack e senza soldi! Possiamo portare con un semplice borsello con i nostri documenti, le chiavi e lo smartphone. E se ascoltiamo un po’ di musica potremo distrarci ancora di più.

Contro la noia

Ecco il terzo dei 3 semplici trucchi per resistere alla voglia di cibo e non cedere alla tentazione per non sgarrare la dieta. In questo caso proveremo a sconfiggere la noia. Spesso se siamo in casa senza niente da fare finiamo col mangiare per ammazzare la noia.

Dobbiamo però resistere! Per farlo dobbiamo trovare qualcosa da fare che tenga occupati mente e corpo. Il consiglio è quindi quello di trovare un nuovo hobby da portare avanti in questi casi. Si può fare yoga, cucire, fare a maglia, disegnare e molto altro.